Термокожух Smartec STH-6230DL-PSU2 с мощной ИК-подсветкой и защитой по IP68

Компания «Смартек Секьюрити» представила новый уличный термокожух Smartec STH-6230DL-PSU2 с мощной ИК-подсветкой. Он имеет климатическую защиту по стандарту IP68 и предназначен для экстремально низких температур, вплоть до -70°С. Изделие изготовлено из литого алюминия.

Новый термокожух является усовершенствованной версией модели STH-6230D-PSU2 и отличается от неё наличием семи встроенных обогревателей. Шесть из них подогревают внутреннее пространство кожуха, а седьмой — интегрирован в стекло кожуха и предотвращает его запотевание и обмерзание при неблагоприятных погодных условиях.

В новом термокожухе Smartec STH-6230DL-PSU2 реализована функция блокировки холодного старта камеры, которая нужна, если кожух долго находился в выключенном состоянии при очень низкой температуре. В этом случае при включении термокожуха сначала происходит предварительный прогрев внутреннего пространства до нижней границы рабочего диапазона температур камеры, и только потом на камеру подаётся питание.

Термокожух Smartec STH-6230DL-PSU2 имеет мощную ИК-подсветку, состоящую из 12 ИК-светодиодов. Они оснащены как широкоугольными, так и узкоугольными линзами, что позволяет формировать равномерную диаграмму направленности, дающую дальность подсветки до 120 метров. Внутри кожуха имеется выход для синхронизации включения ИК-подсветки с моментом перехода телекамеры «день/ночь» в чёрно-белый режим. Для совместной работы с термокожухом могут использоваться только камеры «день/ночь» с внешним входом переключения из цветного режима в чёрно-белый.

Солнцезащитный козырек предотвращает попадание прямых солнечных лучей на входное стекло кожуха и появление бликов. Благодаря большому внутреннему объёму термокожуха STH-6230DL-PSU2 его можно рекомендовать для установки крупногабаритных телекамер, а также для размещения дополнительных устройств — передатчиков сигнала по витой паре и медиа-конвертеров.

Термокожух поставляется со встроенным импульсным блоком питания, большая мощность которого, 5 А, позволяет подключать к нему стороннее оборудование, питающееся от постоянного тока12 В. Боковое открытие верхней части кожуха обеспечивает удобный доступ к телекамере, расположение которой на крепёжной пластине можно регулировать. Конструкция штатного кронштейна кожуха предусматривает полную сквозную проводку кабеля с последующим его выводом в стену или наружу у основания кронштейна, что важно при неблагоприятных погодных условиях.

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Компания: Смартек Секьюрити / Smartec

