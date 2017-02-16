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Скоростную IP-камеру XNP-6370RH из серии Wisenet X представила компания Hanwha Techwin


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16.02.2017

Выпуск новой скоростной поворотной IP-камеры XNP-6370RH начала компания Hanwha Techwin. Камера обеспечивает 2-мегапиксельное разрешение и предназначена для использования на улице. Она входит в новую серию Wisenet X.

Камеры серии Wisenet X построены на новом чипсете Wisenet 5. Он организован по принципу «система на кристалле» (SoC), что обеспечивает его высокую производительность.

В новой IP-камере используется КМОП-матрица размером 1/1,9 дюйма с прогрессивной развёрткой. Формируемое ею изображение сжимается кодеком H.265 или H.264 при частоте до 60 к/с либо MJPEG при частоте 15 к/с и передаётся в нескольких потоках. Кроме того, камера поддерживает фирменную технологию WiseStream, которая позволяет существенно повысить эффективность сжатия изображения.

Поворотные свойства камеры характеризуются высокими скоростями — 400 град/с для панорамирования, выполняемого на 360° без ограничения и 300 град/с для наклона в диапазоне от -5 до +185°. Объектив камеры обеспечивает 37-кратное оптическое увеличение.

Динамический диапазон телекамеры XNP-6370RH с помощью функции WDR может быть расширен до величины 120 дБ. Для нормализации контрастности изображения используется фирменная функция SSDR, для подавления шумов — SSNR.

В цветном режиме новая камера имеет чувствительность 0,05 лк. Возможность формировать цветное изображение при низкой освещённости — одно из достоинств камер серии Wisenet X. Для работы в темноте в камере имеется мощная встроенная ИК-подсветка дальностью 350 м.

Встроенная видеоаналитика представлена в модели XNP-6370RH обнаружением пересечения линии, входа объекта в определённый участок и выхода из него, появления и исчезновения предметов, движения, выведения камеры из строя. Помимо этого, в камере имеется возможность автоматического обнаружения звуков.

В камере поддерживается карт microSD ёмкостью до 128 Гбайт. Возможна организация двунаправленной передачи звука. Диапазон рабочих температур телекамеры — от -50 до +55°C. Её защита от пыли и влаги соответствует классу IP66, от удара — классу IK10.

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Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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