Запущен P2P-сервис для систем видеонаблюдения торговой марки O`ZERO

Компания RVi Group сообщила о запуске P2P-сервиса для сетевых устройств, выпускаемых под торговой маркой O`ZERO, — IP-камер, а также мультиформатных и IP-видеорегистраторов. Сервис P2P предназначен для организации доступа к системе видеонаблюдения с возможностью удалённого просмотра видеоизображения без привязки к «белым» статическим IP-адресам.

Оборудование, которое компания RVi Group выпускает под торговой маркой O`ZERO, адресовано, главным образом, заказчикам из сегмента малого бизнеса и частным лицам. Продукция марки O`ZERO находится в рамках бюджетного ценового диапазона и имеет функционал, позволяющий решать наиболее востребованные на рынке задачи. В ассортимент продукции O`ZERO входят IP- и AHD-камеры, а также сетевые и мультиформатные видеорегистраторы.

Новый P2P-сервис позволяет пользователю оборудования марки O`ZERO в онлайновом режиме просматривать видеоизображение с IP-видеокамер, а также с сетевых и мультиформатных видеорегистраторов. Кроме того, с помощью сервиса пользователь может работать с видеоархивом, хранящимся на этих видеорегистраторах, Ему доступны просмотр и скачивание архива.

С помощью нового сервиса пользователь может изменять все настройки сетевых устройств. Обращаться к P2P-сервису можно через мобильное приложение для устройств, работающих на ОС Android или iOS. С помощью этого приложения выполняется не только просмотр, но и настройка параметров видеоизображения, звука, записи, воспроизведения и скачивания архива.

Авторизоваться в новом сервисе пользователь может двумя способами. Во-первых, он может пройти регистрацию в личном кабинете с последующей авторизацией и возможностью привязать несколько устройств марки O’ZERO к своему аккаунту. Во-вторых, пользователь может быстро подключиться к устройству с помощью серийного номера, логина и пароля от устройства марки O’ZERO.

В случае, если у пользователя возникнут затруднения с подключением к новому сервису, ему помогут специалисты компании RVi Group и дилеры оборудования торговой марки O`ZERO в регионах.

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Компания: Эрви Групп (RVi Group)

