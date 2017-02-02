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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новые скоростные купольные IP-камеры видеонаблюдения RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1


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02.02.2017

Линейку скоростных поворотных сетевых камер торговой марки RVi пополнили две новые модели — RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1.

Обе новинки имеют одинаковые корпуса и схожие технические характеристики. Основное различие между ними состоит в том, что камера RVi-IPC62Z30-A1 имеет 30-кратное оптическое увеличение (трансфокатор с фокусным расстоянием от 4,5 до 135 мм), а RVi-IPC62Z25-A1 — 25-кратное (от 4,8 до 120 мм). Наклон в обеих IP-камерах меняется от -15 до 90°, а поворот производится на 360° без ограничения.

Функционал новых моделей обеспечивает связка процессора HiSilicon 3516A с КМОП-матрицей SONY IMX290, с применением таких известных технологий, как Starvis, ExmorR, HDR. Высокопроизводительный процессор HiSilicon 3516A поддерживает разрешение 2 Мп при скорости трансляции 50 к/с, что важно при съёмке быстро движущихся объектов.

Видеопоток сжимается в новых IP-видеокамерах не только кодеками H.264 и MJPEG, но и самым современным кодеком H.265. Кроме того, функция «область интереса» (Region of Interest, ROI) позволяет гибко настроить различную степень компрессии в разных частях кадра и тем самым добиться ещё более экономного использования видеоархива.

В новые камеры встроена мощная адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) дальностью 150 метров. В ней используется материал, не пропускающий видимый свет от ИК-диодов, что делает возможным установку камер вблизи автодорог. Мощность ИК-подсветки автоматически синхронизируется с фокусным расстоянием модуля камеры — это гарантирует получение изображения объектов без засветки.

Для повышения качества контрастного изображения в новых камерах используется аппаратная функция WDR, расширяющая динамический диапазон до 120 дБ. Снизить влияние шумов на изображение даёт возможность функция Ultra DNR. Применяются также «Антитуман» (Defog), стабилизация изображения (EIS), автоматическое панорамирование и сканирование (обходы), автотрекинг (слежение за объектами).

В новых IP-видеокамерах реализованы интеллектуальные функции, позволяющие автоматически обнаруживать пересечение линий и периметров, появление и исчезновение предметов, праздное шатание, неправильную парковку, скопление людей.

Каждая из камер поддерживает карту памяти microSD ёмкостью до 128 Гбайт. Питание камеры могут получать по технологии PoE+.

Количество показов: 210
 
Компания:  RVi

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