Новая линейка видеодомофонов «Телеметрика»

Компания «Телеметрика», специализирующаяся на решениях удалённого управления системами безопасности, отопления и домашней автоматики, начинает продажи новой линейки домофонов.

В линейке предусмотрено четыре позиции: два варианта вызывных панелей и два вида мониторов. Всё оборудование изготовлено из высококачественных материалов и рассчитано на долгий срок службы. Металлические вандалозащищённые вызывные панели выполнены из прочного металла с гальваническим покрытием, обеспечивающим защиту от влаги, пыли и прочих воздействий окружающей среды. Варианты панелей Mini (TLM4-D0102TM) и Maxi (TLM4-0103TM), как и следует из названий, различаются в основном габаритами, а функциональные свойства их практически идентичны. На корпусе варианта Maxi предусмотрено место для таблички с названием/именем абонента.

Модели мониторов «Телеметрика» T702 (TLM-4-R0702TJ-D1) и Т705 (TLM-4-R0705TP-V) различаются между собой не только по внешнему виду, но и по функциональности. Оба вида мониторов способны работать в режиме интерком-связи, а также обслуживать, помимо телекамер, встроенных в вызывные панели, и по две дополнительные камеры видеонаблюдения. Кроме этого, «старшая» модель Т705 оборудована встроенным цифровым видеорегистратором, использующим в качестве носителя карту памяти формата microSD ёмкостью от 4 до 32 гигабайт. Здесь также реализована функция обнаружения движения по всем подключенным к монитору камерам.

Мониторы новой линейки видеодомофонов «Телеметрика» выполнены в современном дизайне, отличающемся строгостью и элегантностью, а предлагаемые цветовые решения позволяют вписать их в подавляющее большинство интерьеров.

В системах на базе оборудования новой линейки компании «Телеметрика» могут одновременно работать одна либо две вызывных панели и до четырёх мониторов. Помимо интерком-связи, здесь предусмотрена и возможность перевода вызова между мониторами. Функциональность линейки фактически соответствует сложившимся в отрасли стандартам, а конкурентоспособность её определяется оптимальным соотношением между ценой, возможностями и качеством.

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