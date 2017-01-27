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Газета "Security News" / Под знаком PR / Истории успеха

Город под надёжным присмотром камер видеонаблюдения Axis


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27.01.2017

Индийский Бхавнагар получил в своё распоряжение современную высококачественную систему видеонаблюдения, позволившую обеспечить надёжный контроль обстановки в городе — в том числе во время масштабных религиозных празднеств, ежегодно проводимых в городе.

Заказчик: городская администрация Бхавнагара.
Местоположение объекта: г. Бхавнагар, штат Гуджарат, Индия.
Вертикальный рынок: муниципальное видеонаблюдение.
Приложение: удалённый видеомониторинг, эффективное реагирование на нештатные ситуации.
Технологический партнёр/инсталлятор: компания eSec Security Consultants Pvt. Ltd.

Постановка задачи

Город Бхавнагар, расположенный в регионе Саураштра индийского штата Гуджарат, известен как важный торгово-промышленный центр и, кроме этого, как место проведения религиозного «фестиваля колесниц» Джаганнатха Ратха-Ятра — третьего по масштабам мероприятия такого рода в Индии. Город является пятым в штате по численности населения, имея весьма развитый производственный сектор. Во время религиозных фестивалей здесь периодически возникала необходимость в мерах мониторинга для обеспечения безопасности проведения процессий. Кроме этого, в городе имелась и необходимость внедрения видеомониторинга для контроля обстановки в остальное время года.

Инициатором установки системы видеонаблюдения выступило городское полицейское управление, настаивавшее на внедрении современного интеллектуального решения на базе новейших технологий. В числе требований, сформулированных заказчиком, фигурировала также обязательная защита уличных камер от воздействия погодных условий — классом не ниже IP66. По возможности, камеры не должны были нуждаться в каких-либо процедурах обслуживания на протяжении 6-7 лет. С точки зрения бхавнагарских полицейских, камеры призваны были обеспечить уверенный контроль обстановки в ключевых зонах городской территории, а также управление дорожным движением и предотвращение уличной преступности.

Решение

В результате выполнения проекта была сформирована система, обеспечившая покрытие видеонаблюдением наиболее важных с точки зрения обеспечения безопасности участков городской территории — в том числе главных въездов и выездов, оживлённых перекрёстков и мест, привлекательных для туристов. Идея решения состояла в том, чтобы в городе появилась не просто система наблюдения за территорией, а средство обеспечения комплексной безопасности в городе, являющееся автоматизированным инструментом управления ключевыми процессами, происходящими в городе. В качестве несущей инфраструктуры для передачи видеосигнала от сетевых камер в ситуационный центр была использована беспроводная сеть, а между городским полицейским управлением и зданием банка SBI был организован канал оптоволоконной связи. Всего в систему вошла 121 сетевая камера марки Axis, включая модели AXIS P1354-E, AXIS P1357-E, AXIS M3004-V и AXIS P5635-E. Для управления системой и организации тридцатисуточного архивного хранения видеоматериалов в системе были предусмотрены три сервера.

Результат проекта

Первым шагом в разработке системы стало исследование, целью которого являлось определение критически важных зон, видеомониторинг которых предстояло реализовать при помощи камер Axis. Чтобы избежать сложностей привязки камер к инфраструктурам передачи данных, было решено воспользоваться беспроводной передачей видеосигнала. При этом часть камер оказалось возможным связать непосредственно со штаб-квартирой городских полицейских сил, а остальные камеры передавали сигнал к антенне, расположенной на одном из самых высоких сооружений города — здании банка SBI. На полицейской штаб-квартире и крыше небоскрёба были смонтированы специальные мачты с антеннами, подключенными к точкам доступа. Это позволило обеспечить устойчивую передачу видеоданных, а также сигналов голосовой связи.

Решение видеонаблюдения на основе сетевых камер компании Axis Communications было успешно введено в эксплуатацию, обеспечив чёткое управление дорожным движением, оказав существенное противодействие уличной преступности и снизив статистику нарушений дорожного движения на городских улицах Бхавнагара.

Неоценимым оказался и вклад системы в сбор видеодоказательств, способствующих максимально быстрому и эффективному расследованию правонарушений и преступлений, включая дорожно-транспортные происшествия. Для вывода видеоматериалов в центре управления системой была использована видеостена с шестью дисплеями и две операторских рабочих станции. Командно-ситуационный центр разместился в защищённом месте без возможности доступа в него посторонних лиц.

Выгоды заказчика

Внедрение системы на базе камер Axis позволило городским властям обеспечить круглосуточный видеоконтроль критически важных участков городской территории, управление дорожным движением, перемещениями религиозных процессий и визуальной обратной связью с кнопками тревожного вызова. Отныне от внимания полицейских не ускользнёт ни один факт антиобщественного поведения, ни один потенциально опасный объект.

Современное высококачественное видеонаблюдение не только способствовало повышению безопасности горожан, но и подняло на новый уровень эффективность работы полицейских сил. Своевременное обнаружение криминальных инцидентов позволяет во многих случаях предотвратить преступления, а если этого сделать не удаётся, видеозаписи обеспечивают полицейских всеми необходимыми данными для скорейшего задержания подозреваемых и передачи материалов в суд.

Камеры видеонаблюдения Axis стали полноправными участниками процесса стабилизации обстановки и поддержания порядке в Бхавнагаре, и городские власти высоко оценили надёжное и высокопроизводительное оборудование этой марки.

«Мы очень рады тому, что нам представилась возможность предоставить полиции Бахвнагара готовое решение охранной видеосистемы, эффективно работающее в реальном времени,» — говорит Дхрув Пандья, представитель компании Esec Security Consultants Pvt., разработавшей и инсталлировавшей систему на базе камер Axis.

Дипанкер Триведи, старший офицер полицейского управления города Бхавнагара: «Внедрение системы способствует повышению эффективности выполнения стоящих перед городской полицией служебных задач — в частности, мониторинга дорожной обстановки и расследования обстоятельств происшествий. И сама система, и использованные в ней камеры являются высококачественными продуктами, не только имеющими высокую надёжность, но и обеспечивающими изображения высокой чёткости, что существенно упрощает видеомониторинг.»

Количество показов: 77
 
Компания:  Axis Communications

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