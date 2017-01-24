Системы видеонаблюдения обеспечивают комфортное и безопасное проживание вокруг крупных мегаполисов

В Бразилии с ростом благосостояния жители стремятся обеспечить себе и высокий уровень безопасности, перебираясь в более современные кварталы, такие как кондоминиумы Жардинс-Женова в городе Уберландия. Здесь управляющая компания заблаговременно позаботилась о безопасности и комфорте и установила современную систему видеонаблюдения, в которой реализованы передовые технологии от Axis Communications и Digifort. Установка системы видеонаблюдения проходила в несколько этапов и планируется ее дальнейшее совершенствование и расширение.

Заказчик: Кондоминиумы Жардинс-Женова.

Местоположение объекта: Уберландия, штат Минас-Жерайс, Бразилия.

Приложение: Охрана и безопасность.

Технологический партнёр/ инсталлятор: JE Consultoria & Treinamentos, Network1, Digifort.

Постановка задачи

Насилие на улицах городов в Бразилии и стремление к более комфортному для проживания окружению привели к тому, что многие семьи стали переезжать с обжитых мест в новые многоэтажные жилые массивы. Эта тенденция, которая изначально наметилась в районах вокруг крупных столичных мегаполисов, теперь отчетливо прослеживается и в средних по размерам городах, таких как Уберландия, четвертый по населению город внутренней части Бразилии. Одно из основных требований к таким жилым массивам — это безопасность. Именно поэтому кондоминиумы Жардинс-Женова решили провести модернизацию своей системы видеонаблюдения и обеспечить своим жителям комфортное окружение с высочайшим уровнем безопасности на всей своей обширной территории, которая охватывает площадь 470 000 кв. м.

Решение

JE Consulting & Training, компания-интегратор, специализирующаяся на установке систем IP-видеонаблюдения, спроектировала для кондоминиумов Жардинс-Женова систему, состоящую из 18 IP-камер Axis на основе программного обеспечения партнера Axis компании Digifort. Для этой системы видеонаблюдения изначально было установлено программное обеспечение Digifort Enterprise версии 6.7.

Результат проекта

В настоящее время уже строятся планы по расширению системы видеонаблюдения с добавлением новой функциональности, такой как видеоаналитика для обнаружения присутствия посторонних в охраняемых зонах, отслеживания скорости автомобилей и выезда на встречную полосу. В дальнейшем планируется использовать систему распознавания автомобильных номеров, чтобы фиксировать номера машин, которые въезжают, перемещаются и выезжают с территории кондоминиума.

Разнообразие IP-камер

На территории кондоминиумов Жардинс-Женова находятся фитнес-клуб, бассейн, спортивные площадки, теннисные корты, футбольные поля и озеро, поэтому требования к обеспечению безопасности здесь отличаются разнообразием. Чтобы удовлетворить все эти требования, были установлены шесть разных моделей IP-камер. Некоторые из них имеют очень высокое 5-мегапиксельное разрешение, например фиксированные купольные IP-камеры AXIS M3007-P и поворотные IP-камеры AXIS Q6045-E.

Некоторые IP-камеры имеют антивандальное исполнение, такие как AXIS P3384-VE и AXIS M3024-LVE. Первая модель сочетает технологию расширенного динамического диапазона WDR Dynamic Capture, чтобы автоматически компенсировать слишком контрастные сцены, с технологией Lightfinder, позволяющей получать цветное изображение в темноте. Вторая имеет встроенную инфракрасную подсветку и класс защиты от физического воздействия IK10.

Еще одна модель — AXIS P1354-E — также поддерживает фирменную технологию Axis Lightfinder. В системе видеонаблюдения кондоминиумов Жардинс-Женова было установлено наибольшее число таких IP-камер.

Система видеонаблюдения обладает достаточной масштабируемостью для дальнейшего расширения. В ней используется сервер IBM с тонким клиентом Lenovo ThinkClient, который выступает в роли рабочего места оператора с тремя мониторами и клавиатурой для управления. Когда программное обеспечение Digifort будет обновлено до версии 7.0, станет возможно использовать карты памяти формата SD, установленные внутри IP-камер, для локального хранения видеозаписей. В результате программное обеспечение Digifort сможет автоматически синхронизировать локальные видеозаписи с основным видеоархивом после восстановления связи в случае сбоев оптоволоконной сети.

Совместимость с аналоговыми технологиями

Реализация проекта по установке системы видеонаблюдения в Уберландии была разбита на несколько этапов.

На первом этапе старое программное обеспечение было заменено на новую программную платформу от Digifort. Этот технологический переход был выполнен успешно, и клиент был в целом удовлетворен результатами.

На следующем этапе была проведена оценка пригодности имевшихся камер наблюдения, частичная их замена и установка новых IP-камер Axis. Консультант проекта Жонас Рока вспоминает, что клиент изначально не был доволен сложившейся ситуацией и хотел по максимуму сохранить имевшиеся мониторы, коммутаторы и серверы. «Когда мы установили программное обеспечение Digifort, ситуация моментально улучшилась. Мы заменили 4 камеры и установили 18 новых. Еще было 8 камер в рабочем состоянии, установленных ранее, что в итоге дало на 26 камер, видео от которых передавалось в центр мониторинга, — рассказывает Рока. — Основное преимущество предложенного решения заключалось в его гибкости, так как программное обеспечение Digifort и IP-камеры Axis легко вписались в систему видеонаблюдения и позволили сохранить уже имевшееся оборудование. Кроме того, предложенное решение обладает простотой в эксплуатации, возможностью расширения и обеспечивает высокий уровень информационной безопасности и доступ к современным технологиям».

Для консультанта решающим фактором, определившим выбор в пользу продукции Axis, было ее высокое качество. «Фирменная технология Axis Lightfinder — ключевая функция для этого проекта, потому что необходимо было получать от камер цветное изображение даже при низком уровне освещенности», — говорит Рока. Он также обращает внимание на следующее: «У многих клиентов имеются стабильные камеры и программное обеспечение, но они не раскрывают полностью их потенциал, потому что считают это слишком сложным или дорогим решением. Именно интеграторам приходится мыслить неординарно, чтобы система видеонаблюдения, которую заказал их клиент, полностью удовлетворила его требования».

На третьем этапе будет проведено обновление программного обеспечения Digifort до версии 7.0, что позволит реализовать отказоустойчивость системы видеонаблюдения. После этого пробелы в видеоархиве будут исключены, так как в случае сбоя в сети передачи данных, к которым подключены камеры системы видеонаблюдения, видеозаписи будут сохраняться локально на картах памяти формата SD, установленных в них, а затем синхронизироваться с видеоархивом после восстановления сетевого подключения. Кроме того, будет поддерживаться система «закладок» в видеоархиве, чтобы сохранить данные о посетителях.

Гарантированное будущее

В проекте планируется реализовать дополнительные функции. В частности, предполагается установить новые IP-камеры Axis и использовать двухстороннюю аудиосвязь с пропускными пунктами и тревожными кнопками. В перспективе также ожидается автоматизация управления системой кондиционирования спортзала и освещением футбольного поля и спортивной площадки.

На четвертом этапе будет задействована видеоаналитика для мониторинга охраняемых зон и отслеживания автомобилей, движущихся с превышением скорости или по встречной полосе. И на заключительном пятом этапе будет внедрена система распознавания автомобильных номеров, чтобы фиксировать все перемещения автомобилей по территории кондоминиумов, в том числе въезд и выезд.

«Все это поможет повысить эффективность работы нашего круглосуточного центра мониторинга, обеспечивая безопасность, контроль ситуации и удобство всем жителям. Именно поэтому мы сделали выбор в пользу инновационных технологий, которые предлагают Axis и Digifort», — говорит Флавио Луис де Оливейра, исполнительный директор управляющей компании кондоминиумов Жардинс-Женова.

«Рано или поздно каждый кондоминиум сталкивается с тем, что приходится принимать решения о внедрении таких технических средств. В большинстве случаев процесс этот затягивается. Однако в случае с Жардинс-Женова мы сразу увидели, что наши инвестиции в качественную передовую технологию стоят того», — говорит Флавио Луис де Оливейра, исполнительный директор управляющей компании кондоминиумов Жардинс-Женова.

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Компания: Axis Communications

