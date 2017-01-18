Оборудование TFortis используется в комплексной системе безопасности на Новосибирском судоходном шлюзе

Крупный проект по построению системы видеонаблюдения реализован компанией «Интегра-С» на Новосибирском судоходном шлюзе. Коммутаторы TFortis PSW-1 стали частью комплексной системы безопасности.

Новосибирский судоходный шлюз входит в состав транспортно-энергетического узла Новосибирска. Перед интеграторами стояла задача — усовершенствовать существующие средства обеспечения безопасности для повышения уровня защищенности объекта. Проектирование и интеграцию системы осуществляла компания «Интегра-С».

Система телевизионного наблюдения предназначена для видео документирования технологических процессов, а также для трансляции оператору видеоизображения в случае получения извещения о тревоге с целью своевременного противодействия нарушителям.

Оборудование было выбрано с учетом климатических условий объекта: резко-континентальный климат, холодная и продолжительная зима и короткое жаркое лето. Составляющими системы стали коммутаторы TFortis PSW-1, поворотные и стационарные камеры Integra. Для защиты камер от неблагоприятных воздействий окружающей среды были использованы термокожухи TFortis.

Проект был реализован на базе интеграционной платформы «Интегра-Планета-4D». «Интегра-Планета-4D» представляет собой геоинформационную систему (ГИС) высокого уровня, в которой все объекты, датчики, устройства и видеоизображение привязаны к географическим координатам и времени.

Консорциум «Интегра-С» — российский разработчик интеллектуальных интегрированных систем безопасности и управления объектами.

Компания Fort Telecom («Форт-Телеком»/FT) — разработчик и поставщик оборудования для построения сетей IP-видеонаблюдения под торговой маркой TFortis. Среди других направлений работы компании: разработка проектных решений в области телекоммуникаций, комплексных решений ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта и оборудования для проекта ЭРА-ГЛОНАСС. Компания FortTelecom управляет обширной дилерской сетью на территории России и стран СНГ, представлена на рынке с 2007 года. Головной офис располагается в Перми.

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