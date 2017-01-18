 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Оборудование TFortis используется в комплексной системе безопасности на Новосибирском судоходном шлюзе


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
18.01.2017

Крупный проект по построению системы видеонаблюдения реализован компанией «Интегра-С» на Новосибирском судоходном шлюзе. Коммутаторы TFortis PSW-1 стали частью комплексной системы безопасности.

Новосибирский судоходный шлюз входит в состав транспортно-энергетического узла Новосибирска. Перед интеграторами стояла задача — усовершенствовать существующие средства обеспечения безопасности для повышения уровня защищенности объекта. Проектирование и интеграцию системы осуществляла компания «Интегра-С».

Система телевизионного наблюдения предназначена для видео документирования технологических процессов, а также для трансляции оператору видеоизображения в случае получения извещения о тревоге с целью своевременного противодействия нарушителям.

Оборудование было выбрано с учетом климатических условий объекта: резко-континентальный климат, холодная и продолжительная зима и короткое жаркое лето. Составляющими системы стали коммутаторы TFortis PSW-1, поворотные и стационарные камеры Integra. Для защиты камер от неблагоприятных воздействий окружающей среды были использованы термокожухи TFortis.

Проект был реализован на базе интеграционной платформы «Интегра-Планета-4D». «Интегра-Планета-4D» представляет собой геоинформационную систему (ГИС) высокого уровня, в которой все объекты, датчики, устройства и видеоизображение привязаны к географическим координатам и времени.

Консорциум «Интегра-С» — российский разработчик интеллектуальных интегрированных систем безопасности и управления объектами.

Компания Fort Telecom («Форт-Телеком»/FT) — разработчик и поставщик оборудования для построения сетей IP-видеонаблюдения под торговой маркой TFortis. Среди других направлений работы компании: разработка проектных решений в области телекоммуникаций, комплексных решений ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта и оборудования для проекта ЭРА-ГЛОНАСС. Компания FortTelecom управляет обширной дилерской сетью на территории России и стран СНГ, представлена на рынке с 2007 года. Головной офис располагается в Перми.

Количество показов: 75
 
Компания:  Fort Telecom

Последние публикации компании:

Новости

Передний край

АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

Книжная полка


Как правильно хранить, воспроизводить и стирать изображения систем видеонаблюдения

Как правильно хранить, воспроизводить и стирать изображения систем видеонаблюдения



Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)

Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)



IP-видеонаблюдение: наглядное пособие

IP-видеонаблюдение: наглядное пособие



Книга "Проектирование и оценка систем физической защиты", М. Гарсиа

Бестселлер "Проектирование и оценка систем физической защиты"


Hits 44928889
11098
Hosts 4210642
1030
Visitors 7684360
2163

30

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582