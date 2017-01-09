Камеры видеонаблюдения Axis охраняют сверхсовременный бизнес-центр

И не только камеры видеонаблюдения: управляющая объектом компания остановила свой выбор и на дверных контроллерах компании Axis Communications. Инсталляция интегрированной системы безопасности в бизнес-центре позволила заказчику поднять уровень сервиса на недосягаемую для конкурентов высоту.

Заказчик: Бизнес-центр A&A Philippi.

Местоположение объекта: г.Флорианополис, Бразилия.

Вертикальный рынок: Коммерческая недвижимость.

Приложения: охрана и безопасность, контроль доступа.

Технологические партнёры/инсталляторы: компании Unisec, HID Global, Exacq Technologies и Wolpac.

Постановка задачи

Находясь в курсе последний достижений мировой девелоперской индустрии, руководство бизнес-центра A&A Philippi приняло решение оборудовать объект системой автоматики и видеомониторинга, выполненной с использованием самых свежих технологических новинок. Компания, управляющая объектом общей площадью в 14 тысяч квадратных метров в бразильском Флорианополисе, намеревалась вложить средства в оборудование и системы, максимально защищённые от морального старения сами по себе и готовые к интеграции с любыми новыми системами и технологиями, способными появиться в течение срока жизни объекта.

Решение

Проект системы для бизнес-центра разработала компания-интегратор Unisec, официальный партнёр компании Axis Communications. Стратегия построения системы была основана на обеспечении сквозного контроля входных дверей и дорожного движения на прилегающей территории.

Специалисты фирмы Unisec подошли к решению комплексно, предложив разместить на территории объекта 42 фиксированные сетевые камеры Axis, работающие под контролем управляющего программного обеспечения ExacqVision Enterprise — софта, разработанного компанией Exacq Technologies, партнёром Axis Communications. В общем решении также используется двенадцать сетевых дверных контроллеров, управляющих преграждающими устройствами производства бразильской компании Wolpac, а также 20 считывателей компании HID, также являющейся партнёром Axis Communications.

Результат проекта

Несмотря на то, что этот проект явился первым в практике компании Unisec, где исползьуются контроллеры СКУД марки Axis, разработка и внедрение прошли на удивление гладко. Установку кабельной обвязки и инсталляцию 12 контроллеров и 20 считывателей компания-интегратор выполнила силами всего лишь одного монтажника, отработавшего две полных смены. Дверные контроллеры Axis позволяют легко интегрировать в СКУД различные нестандартные компоненты — вплоть до гаражных дверей. В этих устройствах предусмотрена и работа под управлением специально создаваемого программного обеспечения, что достигается доступом к интерфейсу прикладного программирования API и фирменных материалов для поддержки разработчиков. Полезной и оказалась конструктивно предусмотренная в продуктах Axis возможность запитывания устройств по сетевому порту Ethernet с использованием PoE-инжектора: это позволяет снизить инфраструктурные затраты на прокладку кабелей, сэкономить на самой кабельной обвязке и в меньшей степени повлиять на отделку помещений, в которых устанавливается оборудование.

Объединение систем

Решение системы на базе аппаратных компонентов Axis оказалось для заказчика предпочтительным в огромной мере благодаря возможностям интеграциии, предусмотренным в камерах и контроллерах этой марки. «Мы поставили перед собой задачу интегрировать оборудование, имеющее отношение к физической безопасности, в единую систему; все прочие продукты и решения попросту не смогли этого обеспечить. Заказчика не устраивала перспектива использования одного программного пакета для работы с пропусками у въездных ворот, и совершенно другого софта для пунктов пропуска пешеходов,» — сказал Паулу Эдуарду Роза из компании Unisec. Для управления пешеходным доступом на объект в системе было решено использовать турникеты Wolflap II с выдвижными стеклянными барьерами, производимые компанией Wolpac.

«В течение последних трёх лет мы использовали в наших проектах исключительно IP-камеры марки Axis. Для этого проекта их понадобилось 42, мы разместили их таким образом, чтобы они обеспечивали мониторинг всех стратегически важных с точки зрения охраны зон,» — говорит Андерсон Экхардт, менеджер по развитию компании Beco-Castelo. В числе выбранных для инсталляции камер — устройства формата HDReady и FullHD, уличные и для работы в помещения, а также вандалоустойчивые модели, обеспечивающие круговой сферический обзор сцены.

85 процентов от общего количества камер принадлежат к серии M: это камеры моделей AXIS M1054, AXIS M3004-V, AXIS M3005-V, AXIS M3006-V, AXIS M3007-PV и AXIS M3027-PVE. Кроме этого, в проекте используются шесть камер AXIS P1405-E, также работающих в формате FullHD. Программное обеспечение Exacq, выполняемое на виртуальном сервере под управлением ОС Linux, поддерживает отображение видеопотоков и управление системой при помощи мобильных устройств — смартфонов и планшетов, и эта опция предусмотрена бесплатной.

Выгоды заказчика

Интегратор и заказчик, приступая к обсуждению системы, были уверены в том, что интеграция автоматизированного контроля доступа и продвинутого видеонаблюдения на объекте выдвинет бизнес-центр A&A Philippi в число лидеров флорианополисского рынка — в особенности в момент, когда на смену устаревшим аналоговым технологиям приходит современное IP-оборудование. Однако на решение о выборе продукции компании Axis Communications повлиял и ряд несколько более специфических факторов.

Имея в управлении здания коммерческого назначения, заказчик привык обращать особое внимание на вопросы защищённости данных и видеоизображений, транслируемых и регистрируемых системой. И СКУД, и системы видеонаблюдения, построенные на базе сетевых технологий, принципиально поддерживают разного рода алгоритмы шифрования информации — в аналоговых системах подобное кодирование не представляется возможным. Для передачи данных между считывателями и контроллерами используется протокол OSDP, обеспечивающий весьма высокую защищённость данных от несанкционированного доступа, перехвата либо вмешательства.

Для усиления защищённости данных в проекте использовалось программное приложение Entry Manager, встроенное в контроллеры AXIS A1001; данный софт были применён для начального конфигурирования аппаратной части, а также для использования супервайзером системы.

Ещё одним ключевым фактором к выбору решения на базе аппаратных компонентов Axis стал высокий уровень сервиса послепродажной поддержки. Гарантия на оборудование и техническая поддержка, предлагаемая компанией Axis Communications, сама по себе предполагает повышение безопасности данных. Инсталлятор проекта компания Unisec отмечает также, что в момент подачи заказчику предложения об использовании оборудования этой марки важную роль играют практикуемые в Axis тренинги по продуктам, а также репутация компании, придающая весомость всему проекту.

Решение объединить усилия сетевых камер и дверных контроллеров Axis в одной системе имело и другие преимущества. «Компания Axis выпускает интегрированные контроллеры, которые сами по себе сложны, но очень просты в инсталляции и к тому же способны работать в автономном режиме. Это означает бОльшую гибкость в применении и повышенную отказоустойчивость,» — сказал Экхардт.

Завершив свою первую инсталляцию с использованием контроллеров Axi, компания Unisec в полной мере оценила преимущества применения продвинутых технологий. Успешное завершение проекта инсталляции благоприятно повлияло на репутацию заказчика, подтвердив позиции компании A&A Philippi как девелопера, ориентированного на инновации и устремлённого в будущее.

Линкольн Кастело, технический директор строительной компании Beco-Castelo Construções: «Надёжное шифрование данных — весьма важный компонент общего решения безопасности, касающийся и контроля доступа, и видеонаблюдения. Все устройства компании Axis Communications поддерживают сложные алгоритмы шифрования — это возможность, которой аналоговое оборудование не обладает. Безопасность, гарантированная на уровне компонентов решения, существенно повлияла на выбор заказчика.»

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Компания: Axis Communications

