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Газета "Security News" / Под знаком PR / Истории успеха

Видеомониторинг IT-парка реализован на базе IP-камер Axis


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28.12.2016

На объекте, имеющем статус свободной экономической зоны, появилась современная высококачественная система видеонаблюдения. Камеры Axis Communications позволили надёжно защитить периметр объекта, а также упорядочить движение транспортных средств в часы пик.

Заказчик: компания K Raheja.
Местоположение объекта: Хайдарабад, Индия.
Вертикальный рынок: Коммерческая недвижимость.
Приложения: охрана и безопасность, контроль обстановки.
Технологические партнёры/инсталляторы: компании Vihawk Tech Solutions Pvt. и QNAP.

Постановка задачи

Корпорация K Raheja Corp, являющаяся одним из пионеров в области строительства самодостаточных поселений и коммерческих деловых районов в Индии, пришла к необходимости инсталляции эффективной системы безопасности для обеспечения защиты парка информационных технологий Mindspace с более чем 120-ю компаниями-резидентами, занимающего площадь чуть менее половины квадратного километра. Это одна из крупнейших особых экономических зон, находящихся в Хайдарабаде. Главной целью внедрения видеонаблюдения было обеспечение мониторинга ключевых с точки зрения безопасности зон бизнес-центра, в том числе подъездных путей, входов в комплекс зданий и периметра.

Решение

Инсталляцию системы видеонаблюдения в IT-парке Mindspace заказчик решил реализовать на базе сетевых камер Axis. Видеомониторинг стал весьма ценной услугой в общем пакете предоставляемых арендаторам сервисов. Важнейшие с точки зрения безопасности зоны внутри объекта и его периметр были поставлены под надёжный контроль, и это позволило обеспечить максимально быстрое реагирование на любого рода нештатные ситуации и инциденты. Кроме этого, внедрение системы существенно повысило эффективность оказываемых услуг и упростило координацию действий между подразделениями управляющей компании.

Основным побудительным мотивом к принятию заказчиком решения о внедрении системы видеонаблюдения на объекте стали проблемы с транспортными заторами в часы пик. Наиболее эффективным средством решения этих проблем, как известно, является видеомониторинг в реальном времени. В качестве инструмента получения видеоизображений были выбраны сетевые камеры компании Axis Communications, обеспечивающие высокое качество съёмки и обладающие высокой эксплуатационной надёжностью, а также простотой в настройке и использовании.

Результат проекта

Для бизнес-парков является характерным то, что в качестве одной из главных угроз безопасности здесь рассматривается несанкционированное проникновение сквозь периметр.

Компания Vihawk Tech Solutions Pvt, которой управляющая объектом компания Raheja вверила функции интегратора системы безопасности, выбрала для инсталляции на объекте сетевые телевизионные камеры Axis с расширенным динамическим диапазоном (High-WDR), а также камеры со встроенной инфракрасной подсветкой на инфракрасных светодиодах и поворотные камеры. Камеры High-WDR нашли применение на всей территории объекта, в то время как камеры с подсветкой использовались в местах с высокой проходимостью и общедоступных пространствах. Всего в инсталляции фигурирует 38 IP-камер моделей AXIS Q1615-E, AXIS P1425-LE и AXIS P5635-E PTZ.

Выгоды заказчика

Решение системы видеонаблюдения для IT-парка Mindspace основано на централизации управления и мониторинга. Операторы несут круглосуточную вахту на посту управления, имея доступ к изображениям и органам управления поворотными устройствами и зумом соответствующих камер. Отслеживаются все подозрительные объекты и посетители, а сигналы тревоги при необходимости передаются и полицейским силам.

«В решении использовано 29 сетевых камер модели AXIS P1425-LE, конструктивно включающей в себя оптимизированный прибор подсветки, работающий в инфракрасном диапазоне. Подсветка, оставаясь невидимой человеческому глазу, обеспечивает отличную видимость объектов, находящихся на расстояниях до 15 метров от места установки камеры. Идея состояла в том, чтобы решение системы позволяло использовать её и в дневное, и в ночное время. Камеры Axis славятся не только надёжностью, но и высоким разрешением, что делает процесс видеомониторинга проще и эффективнее,» — говорит Сандип Дхоундиял, директор компании-инсталлятора Vihawk Tech Solutions Pvt.

Представитель корпорации Raheja, управляющей IT-парком: «Нас весьма впечатлили возможности сетевых камер Axis, установленных в IT-парке Raheja Mindspace. С момента инсталляции и сдачи в эксплуатацию система работает стабильно, обеспечивая чёткие видеоизображения и тем самым существенно облегчая охранной службе парка выполнение своих задач, в том числе патрулирование объекта. Мы очень довольны этим решением.»

Количество показов: 219
 
Компания:  Axis Communications

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