Cетевые камеры Axis на автоматизированной нефтебазе

Одно из крупнейших в КНР хранилищ сырой нефти, расположенное в агломерации Тяньцзинь, обзавелось высококачественной системой видеонаблюдения, используемой в целях охраны и для управления объектом. Ключевую роль в системе играют IP-камеры высокой чёткости Axis.

Заказчик: Хранилище национального нефтяного резерва Sinopec.

Местоположение объекта: г. Тяньцзинь, Китай.

Вертикальный рынок: критически важные инфраструктурные объекты.

Приложение: обеспечение охраны и безопасности.

Технологический партнёр/инсталлятор: компания Beijing Giris Electronics Technology, Ltd.

Постановка задачи

Хранилище национального нефтяного резерва в Тяньцзине является одной из четырёх полностью автоматизированных нефтебаз, построенных компанией Sinopec в 2015 году. Объекты выполнены по последнему слову техники, здесь применены новейшие информационные технологии, высокая степень интеграции и высокоскоростные сетевые подключения. Всё это имеет результатом обширный функциональный набор и высокую эффективность работы всех подсистем объекта, гарантирует безопасность и плавность процессов обработки, хранения и транспортировки нефтепродуктов.

Решение

Чтобы обеспечить на столь сложном объекте видеонаблюдение, соответствующее по уровню общему высокотехнологичному решению управления, было решено разработать индивидуальный проект видеоподсистемы на базе сетевых камер высокой чёткости. Это позволяло не только обеспечить достаточно высокое для решения охранных и технологических задач разрешение видеоизображний, но и соответствующим образом организовать хранение, передачу и обмен данными между всеми подсистемами объекта.

Результат проекта

На объекте разместился локальный пост видеомониторинга, который предоставляет пользователям возможность доступа к формируемым камерами изображениям, поддерживая вывод на экран как одиночных изображений, так и групповой — четырёх- либо шестнадцатиоконный. С этого же терминала возможно осуществлять и доступ к видеоархивам, а также управление пространственной ориентацией поворотных камер.

В общем решении предусмотрено взаимодействие системы видеонаблюдения с системой защиты периметра, а также передача сигналов тревоги синхронно с изображениями с соответствующих камер — это позволяет персоналу охранной службы дистанционно проанализировать обстановку в тревожной зоне и при необходимости обеспечить своевременные и адекватные меры реагирования на любую нештатную ситуацию, возникающую на объекте.

Будучи подсистемой общего решения автоматизированного управления предприятием, видеонаблюдение берёт на себя функции обеспечения охраны жизни и здоровья персонала, физической защиты и контроля технологических процессов с использованием транслируемых и записанных видеоизображений. Таким образом, IP-видео играет ключевую роль в охране объекта и управлении его рабочими процессами. Видеоданные, порождённые подсистемой видеонаблюдения, передаются и другим интеллектуальным подсистемам объекта, образуя тем самым «умное» высокоинтегрированное решение, максимально повышающее эффективность и производительность технологического процесса, а также процессов управления и принятия решений в экстренных ситуациях.

Подробнее о системе

В качестве периферийных устройств для системы телевизионного наблюдения были выбраны сетевые камеры компании Axis Communications. На открытых пространствах были размещены выполненные по классу защиты от воздействия окружающей среды IP66 фиксированные камеры AXIS P1354-E (разрешение HD 720p) и купольные камеры AXIS Q6045-S (разрешение 1080p) с автоматическим переключением между дневным и ночным режимами съёмки. Сетевые камеры наружного исполнения AXIS Q1755 (разрешение 1080i) были установлены на крышах резервуаров и на свободных пространствах у нефтяных насосов. Внутри помещений были размещены купольные камеры разрешением 720р, на пожарной вышке — корпусная сетевая камера. В юго-восточном углу объекта на специальной вышке нашла своё место комбинированная поворотная IP-камера AXIS Q8722-E, сочетающая в себе высококачественную телекамеру и тепловизор.

Цифровые видеопотоки со всех 133 камер Axis поступают в магистраль передачи данных, реализованную на базе оптоволоконного кабеля., затем, в маршрутизаторе центра управления, сигналы преобразуются в стандартный формат Ethernet и поступают в общую сеть охранной системы, состоящей, помимо видеонаблюдения, из подсистем контроля периметра и противопожарной системы. Таким образом изображения, сформированные камерами, могут использоваться в целях защиты объекта от несанкционированного проникновения и обнаружения возгораний. Управление системой видеонаблюдения осуществляется с отдельного сервера, размещённого в офисном здании; в управляющем ПО имеется разграничение прав пользователей на доступ к изображениям и настройкам системы. Между серверами и клиентскими машинами данные пересылаются по десятигигабитной магистрали, также реализованной на оптоволоконном кабеле.

Выгоды заказчика

Система видеонаблюдения плавно интегрирована с охранной системой объекта и при срабатывании датчика обеспечивает вывод изображения с ближайшей камеры на пользовательские мониторы — это позволяет принимать адекватные и своевременные решения по реагированию на нештатные ситуации.

Доступ к видеоизображениям возможен и из других подсистем общего управляющего решения — например, из геоинформационной системы объекта и из системы автоматизации рабочих процессов. Камеры высокой чёткости от Axis Communications обеспечивают высокую различимость деталей, позволяя и локальным, и удалённым пользователям полностью контролировать обстановку на объекте и эффективно управлять всеми процессами предприятия.

Ответственный представитель центра управления нефтебазой Sinopec: «Изображения, сформированные сетевыми камерами Axis, имеют высокую чёткость и прекрасную детализацию. Особенно хорошо зарекомендовали себя в системе комбинированные поворотные IP- камеры AXIS Q8722-E, телевизионная часть которых используется для визуального контроля резервуаров, и тепловизионная — для определения уровня нефти и контроля действий персонала в любое время суток. Это исключительно полезно для целей управления рабочими процессами предприятия. Кроме этого, пред- и послепродажное обслуживание клиентов в компании Axis проводится эффективно и профессионально. Наше сотрудничество с Axis Communications оказалось и приятным, и полезным.»

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Компания: Axis Communications

