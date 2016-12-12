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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Система видеонаблюдения в дилерском центре Мерседес-Бенц модернизирована на основе оборудования TFortis


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12.12.2016

Коммутаторы TFortis PSW-1G4F установлены в автосалоне ООО «Телта-МБ», официальном дилере автомобилей Mercedes-Benz в Перми.

На этапе монтирования опор освещения вдоль периметра автосалона к ним была подведена витая пара для установки на каждую опору по одной камере видеонаблюдения. Однако имеющееся количество камер не обеспечивало необходимый уровень безопасности, поэтому со временем возникла необходимость в их увеличении.

Для решения этой задачи на опоры были установлены управляемые коммутаторы TFortis PSW-1G4F в комплекте с уличными IP-камерами Optimus IP-E092.1(20x) и Optimus IP-E012.1(2.8-12)P_V2035.

Оборудование было выбрано с учетом климатических условий объекта: степень защиты от внешних воздействий IP66 и широкий диапазон рабочих температур коммутаторов TFortis PSW-1G4F и камер Optimus обеспечивают бесперебойную работу всей системы в любую погоду.

«Система видеонаблюдения работает исправно. Приятно, что производитель оборудования — пермская компания», — комментирует системный администратор ООО «Телта-МБ» Александр Морозов.

Компания Fort Telecom («Форт-Телеком» /FT) — разработчик и поставщик оборудования для построения сетей IP-видеонаблюдения под торговой маркой TFortis. Среди других направлений работы компании: разработка проектных решений в области телекоммуникаций, комплексных решений ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта и оборудования для проекта ЭРА-ГЛОНАСС. Компания Fort Telecom управляет обширной дилерской сетью на территории России и стран СНГ, представлена на рынке с 2007 года. Головной офис располагается в Перми.

Количество показов: 412
 
Компания:  Fort Telecom

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