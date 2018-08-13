 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Dahua подчёркивает, что не принадлежит китайскому государству


13.08.2018

Компания Dahua, в отличие от компании Hikvision, не принадлежит китайскому государству. Такой довод она приводит в ответ на запрет на приобретение её продукции государственными ведомствами США, принятый Конгрессом. В заявлении Dahua говорится о приверженности компании делу обеспечения информационной безопасности её заказчиков.

Запрет на использование федеральными ведомствами США систем видеонаблюдения производства компаний Hikvision и Dahua является частью «Закона о полномочиях в области национальной обороны» (National Defense Authorization Act) на 2019 финансовый год. Акт принят 1 августа Сенатом, а ранее — Палатой представителей. На очереди — его подписание президентом.

Инициаторы запрета объясняют его необходимость тем, что два гиганта мирового видеонаблюдения подконтрольны правительству Китая. На этой основе генерируются опасения, что внутри какого-либо федерального министерства или агентства может быть создана сеть, объединяющая камеры видеонаблюдения данных производителей и негласно транслирующая информацию на родину этих камер.

Именно для опровержения подобных страхов Dahua подчёркивает, что является частной, а не государственной компанией, и что её акции обращаются на Шэньчжэньской фондовой бирже. В то же время, быть подконтрольной правительству и принадлежать ему — не одно и то же. Dahua получает в Китае крупные государственные заказы и, несомненно, пользуется господдержкой в части создания благоприятных условий для производства и ведения бизнеса.

Ещё один аспект, на который делает упор в своём заявлении Dahua, — информационная безопасность, которую многие считают слабым местом этого производителя. Компания, по её утверждению, уделяет данному вопросу большое внимание. Она приняла меры к тому, чтобы повысить защищённость своих заказчиков, и сотрудничает с двумя фирмами, специализирующимися в кибербезопасности, которые проводят жёсткое тестирование продуктов Dahua.

Как раз в канун принятия акта Сенатом компания Dahua сообщила, что, согласно предварительным данным, её доход за первое полугодие 2018 года оказался на 31,47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество показов: 90
Компания:  Dahua / Hikvision

Возврат к списку

Последние публикации компании:

Новости
Статьи
Передний край

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

Автосопровождение объекта — свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Автосопровождение объекта - свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.

Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.


Hits 58263011
13026
Hosts 5144724
1364
Visitors 9715821
2631

79

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582