Dahua подчёркивает, что не принадлежит китайскому государству

Компания Dahua, в отличие от компании Hikvision, не принадлежит китайскому государству. Такой довод она приводит в ответ на запрет на приобретение её продукции государственными ведомствами США, принятый Конгрессом. В заявлении Dahua говорится о приверженности компании делу обеспечения информационной безопасности её заказчиков.

Запрет на использование федеральными ведомствами США систем видеонаблюдения производства компаний Hikvision и Dahua является частью «Закона о полномочиях в области национальной обороны» (National Defense Authorization Act) на 2019 финансовый год. Акт принят 1 августа Сенатом, а ранее — Палатой представителей. На очереди — его подписание президентом.

Инициаторы запрета объясняют его необходимость тем, что два гиганта мирового видеонаблюдения подконтрольны правительству Китая. На этой основе генерируются опасения, что внутри какого-либо федерального министерства или агентства может быть создана сеть, объединяющая камеры видеонаблюдения данных производителей и негласно транслирующая информацию на родину этих камер.

Именно для опровержения подобных страхов Dahua подчёркивает, что является частной, а не государственной компанией, и что её акции обращаются на Шэньчжэньской фондовой бирже. В то же время, быть подконтрольной правительству и принадлежать ему — не одно и то же. Dahua получает в Китае крупные государственные заказы и, несомненно, пользуется господдержкой в части создания благоприятных условий для производства и ведения бизнеса.

Ещё один аспект, на который делает упор в своём заявлении Dahua, — информационная безопасность, которую многие считают слабым местом этого производителя. Компания, по её утверждению, уделяет данному вопросу большое внимание. Она приняла меры к тому, чтобы повысить защищённость своих заказчиков, и сотрудничает с двумя фирмами, специализирующимися в кибербезопасности, которые проводят жёсткое тестирование продуктов Dahua.

Как раз в канун принятия акта Сенатом компания Dahua сообщила, что, согласно предварительным данным, её доход за первое полугодие 2018 года оказался на 31,47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Компания: Dahua / Hikvision

