Распознавание лиц наиболее эффективно, если его выполняют вместе человек и компьютер

Лучший способ проверить, один ли человек изображён на двух фотографиях или два разных, — скомбинировать действия человека и биометрический алгоритм. К такому выводу пришли в ходе совместной работы учёные трёх американских университетов и Национального института стандартов и технологий (NIST).

В работе учёных приняли участие четыре алгоритма распознавания лиц и 184 человека, выполнявших идентификацию. Среди них — 87 хорошо подготовленных экспертов из числа тех, кого в суде используют, чтобы определить, обвиняемый ли запечатлён на таком-то фото. Ещё 13 участников теста являются людьми с особыми способностями. Остальные не имели специальных навыков в сравнении лиц.

В ходе исследования каждому участнику теста давалось 20 пар фотографий, сделанных при плохом освещении, и задание — определить для каждой пары, одно и то же это лицо или разные. Затем те же пары фотографий сравнивались с помощью каждого из четырёх компьютерных алгоритмов.

Первый вывод, к которому пришли исследователи, тривиален — эксперт распознаёт лица лучше, чем не эксперт. Однако затем был получен и совершенно новый результат: пара, состоящая из человека и компьютерного алгоритма, выполняет распознавание лучше, чем два человека, которые работают вместе.

Исследователи объясняют это тем, что человек и машина используют разные стратегии сопоставления лиц, а два человека — одну и ту же. В связи с этим пара «человек — машина» даёт более точный результат.

Поскольку технология распознавания лиц продолжает совершенствоваться, нельзя утверждать, что помощь человека всегда будет полезна для наилучшего использования компьютерного алгоритма. Даже про те четыре алгоритма, которые применялись в исследовании, нельзя утверждать, что они являются последним словом техники. Все они созданы в промежутке между 2015 и 2017 годами, но три из них разработаны командой, возглавляемой профессором Мэрилендского университета. Иными словами, они далеки от того, чтобы представлять весь спектр существующих передовых правительственных и коммерческих разработок.

Тем не менее, исследование ставит вопрос о совместной работе человека и компьютерного алгоритма распознавания. Сейчас такое сочетание не применяется.

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