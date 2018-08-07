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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / События

Конгресс США утвердил запрет на покупку госструктурами систем видеонаблюдения Hikvision и Dahua


07.08.2018

Запрет на применение федеральными ведомствами США систем видеонаблюдения, выпущенных компаниями Hikvision и Dahua, утверждён Конгрессом. За окончательный текст закона, частью которого является этот запрет, 26 июля проголосовала Палата представителей, 1 августа — Сенат. Осталась последняя стадия — подпись президента.

Отказ от продукции двух производителей для госструктур США предусмотрен поправкой к очередному «Закону о полномочиях в области национальной обороны» (National Defense Authorization Act), который принимается ежегодно. В конце мая один вариант его текста утвердила Палата представителей, а в середине июня другой вариант — Сенат.

Далее эти тексты прошли согласование, и в обе палаты был представлен единый проект закона. В это время Ассоциация индустрии безопасности (SIA), защищая интересы компаний Hikvision и Dahua, лоббировала исключение запрета из акта. Кроме того, Hikvision наняла для этой же цели лоббистскую фирму.

Однако эти усилия не помогли. В Палате представителей за акт проголосовали 359 депутатов, против — 54, а не голосовали — 15. В верхней палате билль поддержали 87 сенаторов, 10 выступили против и трое не голосовали. Имеются все основания полагать, что президент подпишет законопроект в его нынешнем виде.

Сам акт принимается на 2019 финансовый год и вступит в действие с 1 октября 2018 года. Запрет на продукцию Hikvision и Dahua начнёт применяться со второго полугодия 2019 года и является долгосрочным.

На госструктуры и армию США приходится совсем небольшая часть продаж Hikvision и Dahua на североамериканском рынке. Однако запрет может оказать влияние и на тех интеграторов, которые устанавливают продукцию этих компаний для частных заказчиков. Пострадают и OEM-поставщики, и мелкие инсталляторы.

Компания Hikvision отреагировала на голосование в Конгрессе, разослав своим партнёрам «Специальный бюллетень». В нём отмечается, что мера может затронуть, а может не затронуть те продажи, которые не имеют отношение к правительственным контрактам. При этом отмечается нечёткость некоторых формулировок, используемых в новом законе.

За рабочую неделю с 30 июля по 3 августа рыночная стоимость акций Hikvision упала на 14%, Dahua — на 20%. Тем не менее, в обращении компании Hikvision к инвесторам от 3 августа говорится, что запрет не окажет воздействия на её бизнес.

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Компания:  Hikvision / Dahua

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