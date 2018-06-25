Хакеры угрожают подключённым автомобилям

Новой целью для хакеров становятся в наши дни подключённые автомобили. Сеть, по которой такой автомобиль обменивается данными с внешним миром, может стать объектом атаки.

Из подключённого автомобиля в центр контроля передаются телематические данные, содержащие информацию о состоянии всех его подсистем, и информация о координатах, которую дают навигационные приборы. В будущем к ним добавятся сведения о самочувствии водителя, что позволит повысить безопасность движения. Этой же цели послужит обмен данными о взаимном расположении автомобилей на дороге, их скорости и действиях водителей.

Дальнейший стимул для внедрения подключения на дороге создаст распространение беспилотных автомобилей. Большое значение будет иметь контроль их перемещения и состояния, выполняемый из диспетчерского центра.

Автомобиль, связанный по сети с внешним миром, вполне может стать добычей хакера. Атака на подключённое транспортное средство вооружит злоумышленника сразу по нескольким направлениям. Это и возможность собрать конфиденциальную информацию, и перспектива перехвата управления автомобилем, и даже попытка дезорганизации дорожного движения.

Вопрос о том, что хакер будет делать с автомобилем, в систему управления которым он проник, остаётся открытым. Более того, пока о подобных случаях неизвестно. Вполне уместна, однако, аналогия между случаем автомобиля и обычных информационных систем. Цель подавляющей части атак на них — похищение денежных средств или вымогательство.

Очевидно, при проникновении в сеть связи автомобиля злоумышленники смогут заниматься вымогательством в стиле современных рансомварей — блокировать автомобиль, требуя денег за разблокирование. Особенность автомобиля — в том, что такая блокировка может выполняться опасным для дорожного движения образом, с созданием ситуации, требующей от жертвы атаки быстрого решения.

В любом случае, тень возможного вторжения хакеров всегда будет висеть над автоиндустрией. Информационная защита подключённого автомобиля станет одним из разделов кибериндустрии. Защита от возможных атак будет закладываться в системы управления автомобилем на стадии проектирования.

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