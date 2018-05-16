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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Производитель системы VSaaS получил $15 млн инвестиций


16.05.2018

Финансирование в очень большом объёме — $15 млн — собрала на своё развитие компания Verkada, выпускающая системы видеонаблюдения. Во многих других отраслях такая сумма может считаться вполне обычной, однако для индустрии безопасности, и особенно видеонаблюдения, она является почти рекордной.

Verkada возникла в 2016 году в Силиконовой долине как стартап, на работу которого инвесторы собрали $4 млн. Система, выпускаемая компанией, представляет собой законченное, закрытое решение — её компоненты не совместимы с продукцией других производителей. Работа системы строится по принципу «Видеонаблюдение как услуга» (VSaaS). В ней не используются видеорегистраторы и локальные сервера, а видеозаписи находятся в облаках. Там же работает ПО системы. Кроме того, имеется возможность длительного хранения видеоархива в камере.

Простота системы от компании Verkada определяется также тем, что в неё входят только две купольные модели камер — одна для улицы, вторая — для помещения. Они имеют разрешение 3 мегапикселя и определённое фокусное расстояние объектива. У заказчика нет никакого выбора, а ранее применявшиеся камеры других производителей ему приходится убирать.

Полученные деньги компания собирается использовать для расширения производства, дальнейшего укрепления своей команды, занимающейся продажами, и разработки новых систем из области компьютерного зрения и машинного обучения. Добавлять в систему поддержку продукции других производителей по-прежнему не предполагается.

Основным инвестором на данном этапе сбора денег стал венчурный фонд Next47, дочерняя компания концерна Siemens. Кроме того, свои вложения сделали венчурная компания First Round Capital, профессор Стэнфордского университета, специалист в области компьютерных наук Гектор Нарсия-Молина и предприниматель Ханс Робертсон. Последний уже имеет опыт запуска стартапов. Он являлся одним из создателей компании Meraki, которая разработала облачную систему видеонаблюдения и в 2012 году была куплена компанией Cisco Systems за $1,2 млрд.

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Передний край

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Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

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