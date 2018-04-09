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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Системы для самостоятельной установки могут вредить рынку безопасности


09.04.2018

Системы для самостоятельной установки продолжают укреплять свои позиции. Новым явлением стал выпуск такой системы известным производителем профессиональных систем безопасности в партнёрстве с крупной мониторинговой компанией, которая затем обеспечит использование этой системы. Отношение профессионалов рынка безопасности к данному явлению изучил Интернет-ресурс Security Systems News.

Более трёх четвертей опрошенных (77%) полагает, что появление новых систем для самостоятельной установки (DIY) от крупных или известных производителей вызовет изменения на рынке. Ещё 13% не ожидают такого воздействия. Остальные 10% придерживаются каких-либо иных точек зрения.

Большинство респондентов (53%) считает, что появление новых игроков приносит пользу всему рынку DIY-систем, поскольку повышается общая осведомлённость потребителей, не имеющих профессиональных знаний по безопасности. Часть из новых потребителей, пришедших на этот рынок, позже обратится к профессионалам, что положительно повлияет на всю индустрию безопасности.

Ещё 37% респондентов полагают, что появление новых игроков не внесёт вклада в развитие индустрии. «Это снизит уровень цен и объём продаж на рынке домашних систем и малого бизнеса даже сильнее, чем бесплатные или стодолларовые системы, продаваемые производителями национального масштаба», — говорит один из опрошенных.

Отмечается, что выпуск новых систем для самостоятельной установки может иметь и прямо отрицательный результат. Он связан с появлением слишком большого числа заказчиков без опыта установки систем. Это будет означать рост количества потребителей с ложным чувством безопасности. Кроме того, в индустрии от этого может снижаться общий уровень доверия. В правоохранительных органах будет нарастать пренебрежительное отношение к тревожным сигналам, поскольку любительские системы генерируют большое число ложных тревог.

В результате из-за деятельности тех, кто производит и продаёт DIY-системы, будет размываться ценность профессиональных мониторинговых компаний, имеющих квалифицированный штат и использующих качественное оборудование.

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