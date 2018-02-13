Создана система для борьбы с кражами одежды в примерочных кабинах

Выпущено специальное средство для противодействия кражам из примерочных кабин в магазинах одежды. Его разработала компания Checkpoint Systems, известная на рынке систем безопасности для ритейла. Название нового продукта — ApparelGUARD («Охранник одежды»).

Кабинки для переодевания дают ритейлерам огромные возможности по наращиванию продаж любых видов одежды. Однако помогают они и тем, кто крадёт одежду в магазинах. Вор прячется в кабинку, в которой за ним никто не следит «по определению». Там он срывает или деактивирует защитную метку с одежды, взятой, якобы, на примерку, и затем прячет эту одежду в сумку или действительно надевает на себя. Далее ему остаётся вернуть на полку взамен недорогую «тряпку», в которой он пришёл, и спокойно, но быстро покинуть магазин.

Система ApparelGUARD позволяет бороться с этим явлением. Она устанавливается рядом с кабинками и обнаруживает устройство для удаления защитных меток, как только кто-либо вносит его. Действие системы основано на детектировании магнита, который используется при нелегальной деактивации метки. Далее система отслеживает положение этого магнита и подаёт сигнал тревоги в случае, если обнаружит его движение, означающее, что злоумышленник удаляет метку.

Таким образом, сигнал тревоги подаётся только в случае, если ранее устройство обнаружено, а потом будет зафиксировано движение. За счёт этого минимизируется число ложных тревог.

Через приложение EVOLVE-Store Live App тревожный сигнал отправляется сотрудникам службы магазина, которые должны дежурить поблизости. Далее всё зависит от быстроты их реакции, а также от их умения работать аккуратно, без риска оскорбить ложными обвинениями добропорядочных посетителей.

Один комплект оборудования для новой системы может взять под контроль до 10 кабинок. Использовать его можно как отдельную систему либо в составе общей инфраструктуры, которая защищает торговый бизнес от потерь.

Разработчики новой системы отмечают, что она поможет ритейлерам преодолеть противоречия между выгодой от использования примерочных и связанными с ними рисками.

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