До 2021 года рынок систем охранной сигнализации будет расти на 5% в год

Продажи на мировом рынке систем охранной сигнализации будут расти ежегодно на 5% и достигнут объёма $5 млрд к 2021 году. Такой прогноз даёт исследовательская компания Freedonia Group.

Специалисты компании называют основные факторы, подталкивающие рост рынка. Один из них — общая активность в сфере строительства, как в жилом секторе, так и в нежилом. Большая часть систем охранной сигнализации устанавливается при постройке нового здания или при значительной реконструкции, поэтому данный рынок находится в тесной зависимости от состояния строительной индустрии.

Позитивно влияют на продажи систем охранной сигнализации и технологические инновации. Они обогащают продукты новыми характеристиками, такими как минимизация числа ложных тревог, подключаемость к Сети, интегрированность с другими системами, удобство использования. Пользователи, привлекаемые новыми возможностями, чаще меняют и обновляют свои системы.

Возрастает также осведомлённость заказчиков и конечных пользователей о том, сколь велико разнообразие систем охранной сигнализации, и насколько важно подбирать под каждый случай подходящий продукт. Достигается это в немалой степени за счёт усилий тех, кто продаёт системы безопасности.

В числе главных факторов, сдерживающих рост рынка, называется рассогласование в скорости обновления систем между различными вертикальными рынками. Кроме того, владельцы зданий нередко склонны использовать системы охранной сигнализации в меньших масштабах, чем это рекомендовано для их объектов специалистами. Негативно влияет на состояние рынка и убеждённость многих конечных пользователей в том, что охранная сигнализация не нужна или не эффективна, и они лишь зря потратят на неё свои деньги.

Изучение перспектив роста рынка охранной сигнализации стало частью более масштабного исследования, посвящённого электронным системам безопасности. В результате проводившие его специалисты дают прогноз, согласно которому и весь рынок электронных систем безопасности также будет расти на 5% в год. К 2021 году объём продаж на нём достигнет $17 млрд.

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