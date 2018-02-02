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Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Трансформация бизнес-модели у интеграторов и другие тенденции на рынке безопасности


02.02.2018

Эксперты рынка безопасности подвели итоги 2017 года и определили основные тенденции, которые доминировали на нём в этот период.

Бизнес-модель, в которой работают интеграторы, продолжает трансформироваться, превращаясь в систему управляемых услуг. Движущие силы этого процесса — доступность продуктов, выгодность их цены и спрос на них со стороны конечников. При этом извлечение повременного дохода становится для интеграторов альтернативой законченным проектам.

Интеграторы коммерческих систем безопасности начали включать в своё предложение продукты из смежных областей. На этой основе развивается интеграция систем безопасности с аудио- и видеосистемами. В итоге конечные пользователи получают единую точку для контакта с интегратором по вопросам управления сложными комплексами.

Быстро растёт рынок систем для самостоятельной установки, что является вызовом для интеграторов, работающих в секторах жилья и малого бизнеса. Такие системы помогают расширить рынок. Смешение систем для самостоятельной установки с профессиональными создаёт дополнительные возможности для развития умного дома, но одновременно порождает сумятицу в головах потребителей.

По-прежнему важна кибербезопасность, которая поглощает всё более значительную часть бюджетов заказчиков. Интеграторы и вендоры демонстрируют конечным пользователям продукты и политики, нацеленные на опережающее противодействие киберугрозам.

В индустрии безопасности продолжается консолидация, меняющая картину рынка. Слияния и поглощения всё ещё привлекают инвесторов, которые совершают стратегические покупки. В ближайшем будущем этот интерес сохранится.

Компании по безопасности продолжали принимать стратегические решения по закрытию своих станций мониторинга и переводу этого вида деятельности на аутсорсинг к более крупным поставщикам данного вида услуг. Это позволяет им фокусироваться на основной деятельности и минимизировать финансовые и технологические риски.

Умный дом и сервисы, основанные на приложениях для смартфонов, способствуют расширению спектра услуг. Раньше потребитель просто выбирал традиционную систему безопасности со стандартной услугой мониторинга. Теперь его решения о покупке стимулируются наличием средств обеспечения комфорта, подключаемых к сети, и интерактивных сервисов.

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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

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