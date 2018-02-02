Трансформация бизнес-модели у интеграторов и другие тенденции на рынке безопасности

Эксперты рынка безопасности подвели итоги 2017 года и определили основные тенденции, которые доминировали на нём в этот период.

Бизнес-модель, в которой работают интеграторы, продолжает трансформироваться, превращаясь в систему управляемых услуг. Движущие силы этого процесса — доступность продуктов, выгодность их цены и спрос на них со стороны конечников. При этом извлечение повременного дохода становится для интеграторов альтернативой законченным проектам.

Интеграторы коммерческих систем безопасности начали включать в своё предложение продукты из смежных областей. На этой основе развивается интеграция систем безопасности с аудио- и видеосистемами. В итоге конечные пользователи получают единую точку для контакта с интегратором по вопросам управления сложными комплексами.

Быстро растёт рынок систем для самостоятельной установки, что является вызовом для интеграторов, работающих в секторах жилья и малого бизнеса. Такие системы помогают расширить рынок. Смешение систем для самостоятельной установки с профессиональными создаёт дополнительные возможности для развития умного дома, но одновременно порождает сумятицу в головах потребителей.

По-прежнему важна кибербезопасность, которая поглощает всё более значительную часть бюджетов заказчиков. Интеграторы и вендоры демонстрируют конечным пользователям продукты и политики, нацеленные на опережающее противодействие киберугрозам.

В индустрии безопасности продолжается консолидация, меняющая картину рынка. Слияния и поглощения всё ещё привлекают инвесторов, которые совершают стратегические покупки. В ближайшем будущем этот интерес сохранится.

Компании по безопасности продолжали принимать стратегические решения по закрытию своих станций мониторинга и переводу этого вида деятельности на аутсорсинг к более крупным поставщикам данного вида услуг. Это позволяет им фокусироваться на основной деятельности и минимизировать финансовые и технологические риски.

Умный дом и сервисы, основанные на приложениях для смартфонов, способствуют расширению спектра услуг. Раньше потребитель просто выбирал традиционную систему безопасности со стандартной услугой мониторинга. Теперь его решения о покупке стимулируются наличием средств обеспечения комфорта, подключаемых к сети, и интерактивных сервисов.

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