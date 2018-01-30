В мире наблюдается сдвиг от локальной биометрии к облачной

Развитие облачных систем биометрической аутентификации становится ключевой тенденцией в сфере цифровых услуг. Быстро развиваясь, облачная биометрия затмевает собой локальную, в первую очередь, в финансовой сфере. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела компания Acuity Market Intelligence.

Такое изменение не означает, что локальная биометрия, которая основана на оборудовании, установленном непосредственно на объекте, становится менее важной. Специалисты компании предсказывают, что к 2022 году в мире будет использоваться 5,6 млрд мобильных биометрических устройств, выполняющих за год 1,4 трлн транзакций.

В локальной биометрии пользователь связывается только с определённым устройством. В облачной биометрии выполняется проверка его «уникальной проверяемой идентичности», которая не зависит от устройства и от платформы, на которой оно работает.

Кроме того, облачная биометрия может дополняться и усиливаться поведенческой биометрией, которая обеспечит постоянную, пассивную аутентификацию людей, попадающих в сферу её действия.

Ранее компания Acuity давала прогноз, что в 2018 году переход от локальной биометрии к облачной будет идти уже достаточно быстрыми темпами. При этом компания посчитала, что объём продаж на рынке мобильных биометрических устройств вырастет с $6,5 млрд в 2016 году до $50,6 млрд в 2022 году.

Приверженцы локальной биометрии указывают, что системы, работающие на удалённых серверах, уязвимы по отношению к атакам на них, однако сторонники перехода на облачную биометрию считают эти опасения преувеличенными. Для защиты данных, хранящихся в облаках, имеется целый ряд современных технологий, позволяющих бороться с подставными аккаунтами, которые создают злоумышленники, хранить данные анонимно, отделять биометрическую информацию от других видов персональных данных.

Некоторые эксперты говорят, однако, что ориентироваться следует не на облачные системы, а на технологии блокчейна. В них можно распределить по сети вычислительные мощности и базы данных. Такие системы будут стоить значительно ниже и при этом иметь высокую эффективность и надёжную защиту.

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