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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Инсталляторы могут не бороться с охранными системами для самостоятельной установки


30.01.2018

Инсталляторы могут не бороться с охранными системами для самостоятельной установки, а включать их в свой пакет предложений. Тем самым компания, устанавливающая системы безопасности, обернёт себе во благо то, что составляет ей конкуренцию и, казалось бы, мешает жить.

В наши дни рынок домашней безопасности постепенно превращается в рынок умного дома. Поскольку важной составляющей умного дома является простота обращения пользователя с входящими в него устройствами, системы для самостоятельной установки (DIY — Do-It-Yourself) чрезвычайно распространились в нём.

Профессионал, работающий на рынке безопасности, обычно относится к таким системам с пренебрежением. Однако на тягу к ним потребителя он повлиять не в состоянии. Зато он вполне может использовать её в своей работе.

Руководителям компаний-инсталляторов, которые решат заняться DIY-системами, придётся преодолевать сопротивление своих сотрудников — они будут считать затею несерьёзной и недостойной их высокой квалификации.

Выйдя на рынок DIY-систем, инсталлятор перестанет рассматривать их как угрозу своему бизнесу. Вместо этого такие системы станут средством для привлечения новых клиентов. Продав кому-либо систему для самостоятельной установки, инсталлятор установит с ним рабочие отношения и сможет со временем предложить «разбавить» оборудование, не требующее компетентного вмешательства, чем-то более эффективным, точно работающим и надёжным.

Инсталлятору следует взять в свои руки и техподдержку DIY-системы, проданной им потребителю. В противном случае такую поддержку ему будет оказывать производитель. Общаясь с инсталлятором по вопросам техподдержки системы и, возможно, её расширения, приверженец систем «сделай сам» сможет, наконец, понять, что настоящую защиту лучше получать из рук профессионалов.

Конечно, ничего путного не выйдет, если инсталлятор будут думать только о том, как втереться в доверие к потребителю и изжить его тягу к системам для самостоятельной установки. Инсталлятор должен проникнуться уважением к этим системам и понять, что они тоже играют определённую роль в обеспечении безопасности. Иначе ничего не получится.

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