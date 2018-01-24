Умный дом привлекает новых игроков на рынок домашней безопасности

Устройства умного дома входят в настоящее время в состав 42% новых проектов по установке систем безопасности в жилых домах. К такому выводу пришла исследовательская компания Parks Associates, которая изучала состояние конкурентной среды в сфере безопасности в жилом секторе США.

Компания также установила, что интерактивные сервисы или средства удалённого контроля присутствуют в 70% инсталлируемых сейчас систем безопасности домашнего рынка. Всего же такие сервисы используют более 60% американских семей, имеющих широкополосное подключение и получающих услуги профессионального мониторинга. Интерактивные сервисы важны для инсталлятора тем, что помогают снизить износ оборудования, получать более высокий повременный доход и привлекать новых клиентов.

Рынок домашней безопасности привлекает к себе множество новых игроков. В их число вливаются и крупные компании, как, например, это сделала Comcast в 2010 году, а позже — Time Warner Cable и AT&T. Эксперты объясняют данную тенденцию тем, что безопасность была и остаётся ведущим направлением в сфере умного дома.

Производители, которые включают в своё предложение интерактивные сервисы и средства контроля жилища, добиваются успеха. Нередко мелкие инсталляторы, работающие на местных рынках, пренебрегают этим направлением и в результате теряют свои позиции. По данным экспертов, лишь в 53% новых проектов, выполняемых мелкими инсталляторами США, используются интерактивные сервисы, и только 18% новых систем безопасности, которые они устанавливают, содержат устройство для управления умным домом.

По оценкам специалистов, среди домашних пользователей широкополосных сетей США 23-25% имеют работающую систему безопасности и 21-23% получают услугу профессионального мониторинга. Примерно 50-60% устройств умного дома, связанных с безопасностью, приобретаются как часть общей домашней системы. Объём рынка профессионального мониторинга в США превосходит $12 млрд. Для 66% домашних пользователей, впервые обратившихся к инсталлятору систем безопасности, важным фактором при выборе является наличие у него рекомендаций.

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