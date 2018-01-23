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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Быстрое развитие технологий внушает специалистам по безопасности одновременно и оптимизм, и тревогу


23.01.2018

У специалистов, работающих в сфере безопасности, быстрое развитие технологий вызывает одновременно и оптимизм, и тревогу за своё положение на рынке. Это показал опрос, который провела компания Capital One. В ходе данного исследования были опрошены 118 профессионалов, занимающихся поставками средств безопасности и системной интеграцией.

Наиболее впечатляющей технологией следующего года 38% респондентов назвали Интернет вещей. Годом ранее эта цифра равнялась 28%. Такой рост вызван усилением роли соединяющихся между собой устройств в индустрии.

По мере того, как технологии умного дома глубже проникают на рынок безопасности жилья, развиваются системы для самостоятельной установки и ведения самим пользователем мониторинга собственного дома. Годом ранее важность таких систем отметили 7% опрошенных, теперь — уже 19%.

Подавляющее большинство респондентов испытывает оптимизм относительно будущего индустрии. Однако 43% говорят о снижении прибыли как о главной причине своего беспокойства. Кроме того, более четверти опрошенных утверждают, что необходимость идти в ногу с развитием технологий будет для них крупнейшим вызовом в следующие 12 месяцев.

Чуть более половины тех, кто ответил на вопросы исследователей, считают своим главным конкурентом местную или региональную компанию. Лишь 12% видят основного конкурента в системах для самостоятельной установки. Эксперты объясняют это тем, что интеграторы считают такие системы дополнительными и не сравнивают их с профессиональными.

Кредитные линии останутся для индустрии важнейшим способом финансирования на последующие 12 месяцев по мнению 43% опрошенных. Однако 15% сообщили, что самым важным способом финансирования для их бизнеса явятся приобретения, сделанные с использованием заёмных средств. Это в полтора раза больше, чем год назад. Такое изменение может быть отражением общего повышения активности по слияниям и поглощениям, которое наблюдается на рынке безопасности, и которое всё чаще побуждает ключевых лиц в компаниях увольняться или продавать свою долю.

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Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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