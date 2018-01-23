Быстрое развитие технологий внушает специалистам по безопасности одновременно и оптимизм, и тревогу

У специалистов, работающих в сфере безопасности, быстрое развитие технологий вызывает одновременно и оптимизм, и тревогу за своё положение на рынке. Это показал опрос, который провела компания Capital One. В ходе данного исследования были опрошены 118 профессионалов, занимающихся поставками средств безопасности и системной интеграцией.

Наиболее впечатляющей технологией следующего года 38% респондентов назвали Интернет вещей. Годом ранее эта цифра равнялась 28%. Такой рост вызван усилением роли соединяющихся между собой устройств в индустрии.

По мере того, как технологии умного дома глубже проникают на рынок безопасности жилья, развиваются системы для самостоятельной установки и ведения самим пользователем мониторинга собственного дома. Годом ранее важность таких систем отметили 7% опрошенных, теперь — уже 19%.

Подавляющее большинство респондентов испытывает оптимизм относительно будущего индустрии. Однако 43% говорят о снижении прибыли как о главной причине своего беспокойства. Кроме того, более четверти опрошенных утверждают, что необходимость идти в ногу с развитием технологий будет для них крупнейшим вызовом в следующие 12 месяцев.

Чуть более половины тех, кто ответил на вопросы исследователей, считают своим главным конкурентом местную или региональную компанию. Лишь 12% видят основного конкурента в системах для самостоятельной установки. Эксперты объясняют это тем, что интеграторы считают такие системы дополнительными и не сравнивают их с профессиональными.

Кредитные линии останутся для индустрии важнейшим способом финансирования на последующие 12 месяцев по мнению 43% опрошенных. Однако 15% сообщили, что самым важным способом финансирования для их бизнеса явятся приобретения, сделанные с использованием заёмных средств. Это в полтора раза больше, чем год назад. Такое изменение может быть отражением общего повышения активности по слияниям и поглощениям, которое наблюдается на рынке безопасности, и которое всё чаще побуждает ключевых лиц в компаниях увольняться или продавать свою долю.

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