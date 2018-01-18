Мастера пародии могут обманывать системы распознавания голоса

Систему распознавания голоса может обмануть человек, хорошо умеющий имитировать чужие голоса. К такому выводу пришли исследователи из Университета Восточной Финляндии. Актуальность их работы связана с тем, что спрос на системы распознавания голоса быстро растёт.

Атака на систему распознавания голоса может выполняться техническими средствами. В их числе — конвертация голоса, синтез речи и воспроизведение скрытно записанного голоса законного пользователя. Методы противодействия атакам, проводящимся с помощью технических средств, постоянно совершенствуются. При этом они также основаны на применении техники, но могут оказаться бессильны перед «натуральными» видами атак, в числе которых — пародирование.

Блестящие профессионалы в области пародии всегда составляли цвет индустрии развлечений во многих странах. Чаще всего объектом копирования становятся для них известные личности. К сожалению, подобные таланты находятся и среди представителей криминального мира. Область их действия лежит там, где не требуется личный контакт с собеседником, например при разговоре по телефону. Задача специалистов в области распознавания речи состоит в том, чтобы научиться противостоять такому обману.

В ходе исследования учёные анализировали речь двух профессиональных пародистов, которые имитировали голоса восьми известных в Финляндии людей. Кроме того, изучение механизмов намеренного изменения голоса включало в себя запись 60 людей с опытом публичных выступлений, также финнов. Каждого из них попросили поговорить детским голосом, а также попытаться изобразить речь пожилого человека.

В результате выяснилось, что пародист способен обмануть автоматическую систему. В случае «имитации изменения возраста» оказалось, что успешная стратегия введения системы в заблуждение состоит в том, чтобы говорить детским голосом.

Специалисты, проводившие исследование, рекомендуют вводить дополнительные параметры защиты. Например, банк может ограничить для каждого пользователя набор номеров телефонов, с которых он может звонить.

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