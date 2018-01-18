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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Мастера пародии могут обманывать системы распознавания голоса


18.01.2018

Систему распознавания голоса может обмануть человек, хорошо умеющий имитировать чужие голоса. К такому выводу пришли исследователи из Университета Восточной Финляндии. Актуальность их работы связана с тем, что спрос на системы распознавания голоса быстро растёт.

Атака на систему распознавания голоса может выполняться техническими средствами. В их числе — конвертация голоса, синтез речи и воспроизведение скрытно записанного голоса законного пользователя. Методы противодействия атакам, проводящимся с помощью технических средств, постоянно совершенствуются. При этом они также основаны на применении техники, но могут оказаться бессильны перед «натуральными» видами атак, в числе которых — пародирование.

Блестящие профессионалы в области пародии всегда составляли цвет индустрии развлечений во многих странах. Чаще всего объектом копирования становятся для них известные личности. К сожалению, подобные таланты находятся и среди представителей криминального мира. Область их действия лежит там, где не требуется личный контакт с собеседником, например при разговоре по телефону. Задача специалистов в области распознавания речи состоит в том, чтобы научиться противостоять такому обману.

В ходе исследования учёные анализировали речь двух профессиональных пародистов, которые имитировали голоса восьми известных в Финляндии людей. Кроме того, изучение механизмов намеренного изменения голоса включало в себя запись 60 людей с опытом публичных выступлений, также финнов. Каждого из них попросили поговорить детским голосом, а также попытаться изобразить речь пожилого человека.

В результате выяснилось, что пародист способен обмануть автоматическую систему. В случае «имитации изменения возраста» оказалось, что успешная стратегия введения системы в заблуждение состоит в том, чтобы говорить детским голосом.

Специалисты, проводившие исследование, рекомендуют вводить дополнительные параметры защиты. Например, банк может ограничить для каждого пользователя набор номеров телефонов, с которых он может звонить.

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Передний край

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

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