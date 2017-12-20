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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Масс-спектрометрия поможет полиции изучать отпечатки пальцев


20.12.2017

В полиции Великобритании в ближайшее время планируется внедрить масс-спектрометрию как способ изучения остатков различных веществ на отпечатках пальцев. Это позволит получать данные о том, какие вещества и в каких пропорциях присутствуют в отпечатке — как на линиях рисунка, так и между ними. Информация о составе отпечатка дополнит его рисунок и поможет тем, кто расследует инцидент, узнать, как всё было.

Новый метод развивает команда исследователей из британского Университета Шеффилд Холлэм в сотрудничестве с полицией графства Уэст-Йоркшир. Учёные разработали систему, позволяющую с помощью масс-спектрометрии находить на отпечатках пальцев следы любых веществ — крови, пищи, наркотиков, различных видов чистящих средств и косметики, с указанием бренда, и многого другого. С её помощью удалось обнаружить даже кровь на отпечатке, имевшем возраст 30 лет. Позволяет она определить и пол человека, оставившего отпечаток.

При масс-спектрометрии исследующее вещество подвергается ионизации, испарению и пропусканию через электромагнитное поле в вакууме. Метод является дорогостоящим, но даёт возможность точно определить химический состав исследуемого вещества, поскольку ионы разной массы отклоняются в электромагнитном поле по-разному.

Данная технология отличается высокой стоимостью, но при этом крайне эффективна. В связи с этим специалисты видят в ней инструмент для расследования только тяжких преступлений.

Министерство внутренних дел Великобритании проявляет к разработке большой интерес. Оно уже инвестировало в данный проект £80 тысяч ($100 тысяч). Утверждается, что до практического внедрения масс-спектрометрии в полиции остаются считанные месяцы.

Удастся ли в будущем внедрить масс-спектрометрию в системы безопасности, содержащие СКУД с идентификацией по отпечаткам пальцев? Очевидно, помешает её высокая стоимость. При этом желающие добавить анализ следов на пальцах, скажем, в систему учёта рабочего времени, наверняка нашлись бы. Что немедленно было бы объявлено излишним вторжением в частную жизнь сотрудников.

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Передний край

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Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

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