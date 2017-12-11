Распространённость беспроводных извещателей охранной сигнализации на коммерческом рынке остаётся низкой

На коммерческом рынке беспроводные извещатели охранной сигнализации пока не получили достаточного распространения. В 2016 году в мире было продано 68 млн извещателей охранной сигнализации, и 41% из них составили беспроводные. Однако исследовательская компания IHS Markit отмечает, что только 4% этих беспроводных извещателей были использованы в крупных коммерческих проектах. Остальные 96% распределяются по домашнему сегменту и по среднему и малому бизнесу.

При этом спрос на беспроводные извещатели продолжает расти. Для них и стоимость, и время инсталляции существено меньше, чем для проводных извещателей. Это позволяет заказчикам тратить на систему безопасности меньше средств либо перераспределять бюджет и приобретать более качественное оборудование. Беспроводные решения особенно полезны при оснащении удалённых мест, к которым трудно подвести питание и даже слаботочную проводку. Кроме того, беспроводная система хороша тем, что в дальнейшем её можно расширять без масштабных монтажных работ и без создания затруднений для деятельности организации.

Цены на беспроводные извещатели охранной сигнализации быстро снижаются — на 16% с 2012 года. Срок службы батареек, которые используются в этих устройствах, становится больше. В настоящее время он лежит в пределах от года до пяти лет.

Несмотря на наличие этих преимуществ, имеются причины, которые сдерживают распространение беспроводных извещателей. Сигнал от такого извещателя легко подавить или перехватить, поэтому его стоит шифровать. Высокой остаётся также стоимость беспроводных извещателей. По заявлениям экспертов, она получается на 30% выше при сравнении с аналогичными моделями проводных извещателей. Выше и цена текущего обслуживания беспроводного извещателя.

В целом же производители и инсталляторы, несомненно, будут стараться шире применять беспроводные извещатели. Эффективность их использования и быстрота установки и обслуживания будут играть при этом решающую роль. Поскольку такие устройства легко добавлять в систему, инсталлятор при их использовании может за то же время обслуживать больше заказчиков.

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