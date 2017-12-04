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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Системы управление идентичностью в системах физического контроля доступа угрожают доходам крупных вендоров СКУД


04.12.2017

Мировой рынок систем PIAM растёт быстрыми темпами. По подсчётам специалистов из исследовательской компании IHS Markit, суммарный объём этого рынка для Европы, Америки и Австралии составил $136 млн в 2016 году и достигнет $500 млн к 2021 году. Такая скорость роста — гораздо выше, чем у всего рынка СКУД в целом. Распространение PIAM заставляет экспертов рассуждать о заключённой в этих системах угрозе для бизнеса производителей систем контроля доступа.

Системы PIAM (Physical Identity and Access Management — «Управление идентичностью в системах физического контроля доступа») представляют собой совокупность программного обеспечения, позволяющего радикально упростить управление сложными СКУД — многофакторными, многобрендовыми, с большим числом пользователей разного типа. В ПО PIAM создаётся единая идентичность для каждого пользователя системы контроля доступа и сопровождаются все необходимые изменения его статуса и прав.

Приобретя систему PIAM, заказчик получает на вершине системы контроля доступа уровень, на котором происходит принятие решений по управлению идентичностью. Он может контролировать оборудование нескольких брендов из одной точки. Облегчается и сама процедура замены оборудования на новое.

В традиционных системах, без PIAM, производитель СКУД на крупном объекте фактически даёт заказчику часть функционала PIAM в пределах предприятия. При этом заказчик вынужден в случае расширения системы сохранять приверженность данному бренду. Теперь, при наличии PIAM, его можно легко сменить на другого. Прежнее преимущество, которым пользовались крупные производители, исчезает.

Пока, однако, лишь 2% всех коммерческих проектов в сфере контроля доступа включают в себя PIAM. Сложность этих систем остаётся главным фактором, сдерживающим их распространение.

Заказчики часто сталкиваются с тем, что имеющаяся у них инфраструктура не годится для внедрения PIAM. Это ограничение может проявляться в двух формах — в недостаточных возможностях оборудования СКУД и в слабости имеющихся у них механизмов корпоративного управления и рабочих процессов. Из-за этого внедрение систем PIAM требует значительных затрат на проектирование и запуск, что также становится причиной их медленного распространения.

К числу причин, препятствующих внедрению PIAM, эксперты относят также традиционный недостаток взаимопонимания между департаментами безопасности и IT.

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