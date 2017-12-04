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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Мировой рынок систем защиты периметра будет расти на 12% в год


04.12.2017

Объём продаж на мировом рынке систем защиты периметра по итогам 2017 года составит $110 млрд. Далее он будет расти более чем на 12% в год и к 2022 году приблизится к величине $200 млрд. Такой прогноз составила исследовательская компания MarketsandMarkets. По её данным, в 2016 году в мире было продано систем защиты периметра на сумму $96,25 млрд.

По мнению экспертов компании, значительный вклад в рост спроса на системы защиты периметра вносит наблюдающийся в настоящее время прогресс технологий видеонаблюдения. Кроме того, свою роль в развитии отрасли периметровой охраны начинают играть системы умного дома.

Во всей индустрии охраны периметра специалисты, проводившие исследование, выделяют сегменты охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, систем оповещения и отправки тревожных сообщений и прочее, в которое входят ограждения, освещение, металлодетекторы, оборудование для обнаружения взрывчатых, химических и прочих запрещённых веществ. Наиболее быстрое развитие в рассматриваемый период продемонстрирует сегмент видеонаблюдения.

Регионом мира, в котором рынок систем защиты периметра будет расти наиболее быстрыми темпами, станет Северная Америка. Драйверами этого опережающего роста являются меры правительства по регулированию рынка, технический прогресс в сфере физической безопасности и рост криминальной активности. Сейчас 40% рынка приходится на долю Азиатско-Тихоокеанского региона, 20% — Северной Америки, 10% — Европы.

Одним из основных источников данных для проведении исследования стали сведения о доходах ключевых производителей, работающих на рынке систем защиты периметра. Кроме того, эксперты компании использовали информацию из отраслевых ассоциаций и специализированной прессы. Для детализированной сегментации рынка изучался ассортимент продукции, которую предлагают важнейшие поставщики. Получив общие данные и разделив их по сегментам, исследователи затем уточнили своё понимание ситуации на рынке, взяв интервью у целого ряда топ-менеджеров и специалистов компаний, работающих на рынке.

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