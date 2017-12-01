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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Умный дом меняет облик охранного мониторинга


01.12.2017

Изменения, которые привносятся на рынок систем охранной сигнализации с приходом технологий умного дома, настолько фундаментальны, что впору говорить о радикальном обновлении этого рынка и об изменении действующей на нём бизнес-модели. Раньше интегратор устанавливал набор простого и неубиваемого оборудования и с его помощью долго-долго собирал повременную плату за услугу охранного мониторинга. И вот теперь этот мир рушится. На рынке происходит тектонический сдвиг.

На смену мобильному телефону пришёл смартфон, который является не только средством коммуникации, но и инструментом управления. Все подключены к широкополосному Интернету и могут отовсюду связываться со своим умным домом, в том числе получать на этот смартфон видеоизображение весьма приличного качества.

Казалось бы, расширяется спрос на услуги, которые оказывает интегратор. Теперь он может, во-первых, дополнить охранную сигнализацию системой видеонаблюдения, изображение из которой пользователь будет смотреть удалённо, и, во-вторых, поставить ему любые подсистемы умного дома.

Потребность в безопасности никуда не делась, но теперь тот же пользователь может обеспечивать свой комфорт, а также значительно экономить ресурсы за счёт того, что приборы и системы будут включаться и выключаться у него в нужный момент и на требуемую мощность.

Всё это было бы хорошо для интегратора, но возникает новое явление — многим пользователям теперь не нужен профессиональный мониторинг. Они довольствуются тем, что в случае любого инцидента получают тревожное сообщение только на свой смартфон или компьютер. Это относится и к событиям, связанным с безопасностью, таким как вторжение злоумышленника, и к авариям, например к протечке воды. Во всех подобных случаях такой пользователь — сам себе диспетчерская. Получив сообщение о происшествии, он сам вызывает себе в помощь кого-то — полицию при вторжении в дом или сантехника при протечке.

В этой ситуации интегратор, который и ставил в домах системы охранной сигнализации, и вёл затем их мониторинг, отчасти лишается второй составляющей, которая надёжна тем, что даёт постоянный доход. Однако пока распространение умного дома идёт взрывными темпами, интегратор не останется без работы. А когда бурный рост умного дома немного стихнет, произойдут ещё какие-то, пока неведомые нам изменения в технологиях, и перед интегратором откроются на рынке новые ниши.

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Передний край

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

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