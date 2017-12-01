Умный дом меняет облик охранного мониторинга

Изменения, которые привносятся на рынок систем охранной сигнализации с приходом технологий умного дома, настолько фундаментальны, что впору говорить о радикальном обновлении этого рынка и об изменении действующей на нём бизнес-модели. Раньше интегратор устанавливал набор простого и неубиваемого оборудования и с его помощью долго-долго собирал повременную плату за услугу охранного мониторинга. И вот теперь этот мир рушится. На рынке происходит тектонический сдвиг.

На смену мобильному телефону пришёл смартфон, который является не только средством коммуникации, но и инструментом управления. Все подключены к широкополосному Интернету и могут отовсюду связываться со своим умным домом, в том числе получать на этот смартфон видеоизображение весьма приличного качества.

Казалось бы, расширяется спрос на услуги, которые оказывает интегратор. Теперь он может, во-первых, дополнить охранную сигнализацию системой видеонаблюдения, изображение из которой пользователь будет смотреть удалённо, и, во-вторых, поставить ему любые подсистемы умного дома.

Потребность в безопасности никуда не делась, но теперь тот же пользователь может обеспечивать свой комфорт, а также значительно экономить ресурсы за счёт того, что приборы и системы будут включаться и выключаться у него в нужный момент и на требуемую мощность.

Всё это было бы хорошо для интегратора, но возникает новое явление — многим пользователям теперь не нужен профессиональный мониторинг. Они довольствуются тем, что в случае любого инцидента получают тревожное сообщение только на свой смартфон или компьютер. Это относится и к событиям, связанным с безопасностью, таким как вторжение злоумышленника, и к авариям, например к протечке воды. Во всех подобных случаях такой пользователь — сам себе диспетчерская. Получив сообщение о происшествии, он сам вызывает себе в помощь кого-то — полицию при вторжении в дом или сантехника при протечке.

В этой ситуации интегратор, который и ставил в домах системы охранной сигнализации, и вёл затем их мониторинг, отчасти лишается второй составляющей, которая надёжна тем, что даёт постоянный доход. Однако пока распространение умного дома идёт взрывными темпами, интегратор не останется без работы. А когда бурный рост умного дома немного стихнет, произойдут ещё какие-то, пока неведомые нам изменения в технологиях, и перед интегратором откроются на рынке новые ниши.

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