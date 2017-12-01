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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Пьезоэлектрический сканер отпечатков пальцев обеспечит ультравысокое разрешение


01.12.2017

Группа европейских исследователей, объединяющая представителей нескольких отраслей, работает над созданием нового принципа сканирования отпечатков пальцев. Он основан на измерении давления, которое оказывают на сенсор разные участки папиллярного узора. Такая технология обеспечит более высокое разрешение, чем применяемые ныне.

Сенсор, который разрабатывают исследователи, содержит пьезоэлектрические нанопроводящие нити из окиси цинка, прикреплённые к поверхности силиконового чипа. При прикладывании пальца к сенсору они фиксируют давление, которые оказывают бугорки и углубления, составляющие папиллярный узор. Данный принцип позволяет достичь разрешения 1000 точек на дюйм.

Проект по созданию новой технологии именуется PiezoMAT. Его возглавляет Лаборатория электронных и информационных технологий (LETI) — подразделение французского Комиссариата по альтернативной и атомной энергии. Помимо неё, у проекта ещё семь участников, в числе которых — Лейпцигский университет и французская компания OT-Morpho. Европейская комиссия инвестировала в проект, стартовавший в 2014 году, €2,9 млн (порядка $4 млн).

Авторы разработки говорят, что в перспективе они смогут значительно превысить разрешение в 1000 точек на дюйм. Отмечается, что это не просто гонка за показателями. При таких параметрах значительно расширятся возможности по использованию отпечатков пальцев в различных приложениях, связанных с безопасностью и идентификацией.

В настоящее время у исследователей имеется экспериментальный образец пьезоэлектрического сканера, в котором разрешение составляет 250 точек на дюйм. Он уже представлен научному сообществу.

Разработчики полагают, что далее речь может идти об интеграции сканера в полноценную электронную систему для подбора оптимального разрешения. Ясно также, что проект внесёт вклад в развитие таких разделов науки, как локализованный рост нанопроволоки из окиси цинка на силиконовом субстрате, математическое моделирование сложных процессов генерирования заряда, синтез новых полимеров для герметизации.

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