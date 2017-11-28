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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Рост мирового рынка ПО для управления системами видеонаблюдения вызван общим запросом на безопасность


28.11.2017

Объём мирового рынка программного обеспечения для управления системами видеонаблюдения, составивший по итогам 2016 года $3,71 млрд, к 2021 году превысит $10,5 млрд. Такой прогноз даёт исследовательская компания MarketsandMarkets. Это означает рост в среднем на 23% в год.

Наибольшая скорость роста рынка ПО для управления системами видеонаблюдения будет наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Спрос на него здесь в немалой степени будет возрастать за счёт новых проектов в сфере умных городов и интеллектуальных транспортных систем, особенно в Китае и Индии.

В Северной Америке заказчики решений по видеонаблюдению более чем где-либо озабочены вопросами безопасности и больше инвестируют в неё. В этом региона соотношение аналоговых и IP-систем видеонаблюдения — 55:45. Доля сетевых систем достаточно быстро растёт и к 2021 году достигнет 60%. На других континентах системы IP-видеонаблюдения уже преобладают, и увеличение их доли продолжится.

Локальными являются сейчас в Северной Америке 54% систем. Рост употребления облачных систем приведёт к тому, что к концу 2021 года на их долю будет приходиться более 65%.

Агрессивная ценовая стратегия ключевых производителей также влияет на ситуацию на рынке. Поскольку рынок становится насыщенным, его игроки ведут себя всё жёстче, чтобы удовлетворить запросы своих заказчиков, а также повлиять на их потребности — убедить их, что нужно менять отжившие своё аналоговые системы на новые сетевые. Ценовая конкуренция привела к высокому уровню проникновения программных средств для управления системами видеонаблюдения на рынок.

Наибольшие доли рынка занимают три сектора — правительственный, финансово-банковский и ритейл. Самая большая проблема, с которой, по мнению экспертов, сталкиваются производители систем видеонаблюдения — это недостаточное умение интеграторов правильно масштабировать и конфигурировать IP-системы.

В качестве важнейших мировых производителей систем видеонаблюдения исследователи назвали компании ITV | AxxonSoft, Milestone Systems, On-Net Surveillance Systems, Aimetis Corporation, Exacq Technologies, 3VR, Verint Systems, Genetec, Salient Systems и March Networks.

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Передний край

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