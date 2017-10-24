Забота о безопасности остаётся основным драйвером умного дома

Самым важным из факторов, мотивирующих людей на приобретение и установку в своих домах умных устройств, которые подключаются к Интернету, по-прежнему является безопасность. Это подтвердило исследование, проведённое компанией Nielsen, которая специализируется на исследованиях потребительского спроса.

Эксперты компании опросили 5800 пользователей умного дома старше 18 лет. Они выяснили, что 64% людей, охваченных их исследованием, полностью согласны с тем, что назначение умного дома — обеспечить им душевный комфорт. Ещё 28% согласны с этим с оговорками. Для 54% умный дом представляется безусловным средством обеспечения безопасности имущества. К ним добавляются 33%, поддерживающие данный тезис, но не полностью.

Абсолютную важность умного дома для безопасности детей отмечают 44% опрошенных, относительную — ещё 24%. Интерес к умному дому у 42% респондентов полностью и ещё у 32% частично связан с необходимостью поддерживать безопасную среду в районе проживания.

Исследование также показало, что 62% обладателей умного дома — мужчины. Возрастная категория от 25 до 34 лет представлена среди пользователей умного дома наиболее широко — таких 39%. Не менее одного ребёнка до 18 лет имеет 51%.

Среди отдельных направлений в технологиях умного дома шире всего представлена домашняя автоматизация, применяемая у 58% респондентов. Беспроводные технологии используют 57%, умные звуковые системы — 34%, подключённые к сети устройства — 26%. В сфере домашней автоматизации доминируют управление освещением (70%), управление дверями гаражей и воротами (68%) и контроль доступа (66%).

Большой интерес проявляют опрошенные к перспективным направлениям в домашней автоматизации. Контролировать весь умный дом через единое устройство предпочли бы 49% респондентов. Управлять домом и имеющимися в нём системами безопасности через текстовые сообщения в будущем хотели бы 46%. Использовать решения, в которых детектируется приближение хозяина к дому, после чего в системе автоматически инициируются определённые функции, не прочь 43% опрошенных.

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