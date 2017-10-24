 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Забота о безопасности остаётся основным драйвером умного дома


24.10.2017

Самым важным из факторов, мотивирующих людей на приобретение и установку в своих домах умных устройств, которые подключаются к Интернету, по-прежнему является безопасность. Это подтвердило исследование, проведённое компанией Nielsen, которая специализируется на исследованиях потребительского спроса.

Эксперты компании опросили 5800 пользователей умного дома старше 18 лет. Они выяснили, что 64% людей, охваченных их исследованием, полностью согласны с тем, что назначение умного дома — обеспечить им душевный комфорт. Ещё 28% согласны с этим с оговорками. Для 54% умный дом представляется безусловным средством обеспечения безопасности имущества. К ним добавляются 33%, поддерживающие данный тезис, но не полностью.

Абсолютную важность умного дома для безопасности детей отмечают 44% опрошенных, относительную — ещё 24%. Интерес к умному дому у 42% респондентов полностью и ещё у 32% частично связан с необходимостью поддерживать безопасную среду в районе проживания.

Исследование также показало, что 62% обладателей умного дома — мужчины. Возрастная категория от 25 до 34 лет представлена среди пользователей умного дома наиболее широко — таких 39%. Не менее одного ребёнка до 18 лет имеет 51%.

Среди отдельных направлений в технологиях умного дома шире всего представлена домашняя автоматизация, применяемая у 58% респондентов. Беспроводные технологии используют 57%, умные звуковые системы — 34%, подключённые к сети устройства — 26%. В сфере домашней автоматизации доминируют управление освещением (70%), управление дверями гаражей и воротами (68%) и контроль доступа (66%).

Большой интерес проявляют опрошенные к перспективным направлениям в домашней автоматизации. Контролировать весь умный дом через единое устройство предпочли бы 49% респондентов. Управлять домом и имеющимися в нём системами безопасности через текстовые сообщения в будущем хотели бы 46%. Использовать решения, в которых детектируется приближение хозяина к дому, после чего в системе автоматически инициируются определённые функции, не прочь 43% опрошенных.

Количество показов: 100

Возврат к списку

Передний край

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

ДРОНЫ: НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Обзор технологий обнаружения и обезвреживания БПЛА. Бум беспилотных летательных аппаратов затронул и индустрию безопасности. Вполне возможно, что вскоре появится спрос на решения по организации «малой противовоздушной обороны» объектов.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


extraLUX - экстра высокая чувствительность в темноте

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Автосопровождение движущегося объекта — интеллектуальная функция PTZ-камеры
Автосопровождение движущегося объекта - интеллектуальная функция PTZ-камеры
Первостепенная задача при охране любой территории — проследить за появившимся на ней человеком или автомобилем. Делать это без участия оператора позволяет функция автосопровождения, которой снабжены передовые PTZ-камеры. Компания Hanwha Techwin встраивает такую функцию в камеры, которые она выпускает под маркой Samsung..

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

DIS — технология цифровой стабилизации изображения
DIS - технология цифровой стабилизации изображения
Скомпенсировать воздействие, которое дрожание камеры оказывает на восприятие изображения наблюдателем, призвана его стабилизация. Она выполняется программным способом, в процессоре камеры.


Hits 51020814
9710
Hosts 4577950
693
Visitors 8544828
1605

43

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582