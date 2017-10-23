Химия и искусственный интеллект помогут улучшить сканирование отпечатков пальцев

Команда профессоров и студентов Техасского университета A&M работает над усовершенствованием технологии поиска злоумышленников по отпечаткам пальцев, обнаруженным на месте преступления. Исследования выполняются на химическом факультете университета и после получения надёжных результатов будут на практике проверяться в правоохранительных органах Южного Техаса.

Учёные подобрали ряд веществ, которые при нанесении на поверхности предметов, связанных с преступлением, ускоряют чтение отпечатков пальцев и делают его более точным. Отпечатки, обработанные этими веществами, хорошо сканируются в зелёном свете.

Фактически речь может идти о нахождении следов, которые непригодны для считывания в качестве отпечатков пальцев традиционными методами. При этом поверхность не должна быть пористой или сильно абсорбирующей — в противном случае будет сложно определить, сколько времени прошло с тех пор, как эти следы были оставлены.

По утверждению учёных, если всё пойдёт так, как они предполагают, практика использования отпечатков пальцев может быть пересмотрена. Действие тех факторов, которые связаны с воздействием окружающей среды и обычно мешают снимать отпечатки пальцев на месте преступления, будет устранено. Университет уже представил Национальному институту юстиции свои предложения по улучшению традиционных методов снятия отпечатков пальцев. Нововведение будет тестироваться в Департаменте полиции округа Клеберг.

Помимо развития химических методов, сотрудники университета рассчитывают применить в своих разработках искусственный интеллект. Система, построенным по принципу нейронной сети, будет сравнивать отпечатки пальцев, найденные на месте преступления, с теми, что содержатся в базе данных. Нейронная сеть сможет работать с отпечатками низкого качества.

Для практической отработки результатов работы с искусственным интеллектом в дальнейшем будет создана новая база данных по тем, кто когда-либо находится в заключении в тюрьме округа. Искусственный интеллект будет сверять с этой базой отпечатки, получаемые на местах реальных преступлений.

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