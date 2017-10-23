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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Химия и искусственный интеллект помогут улучшить сканирование отпечатков пальцев


23.10.2017

Команда профессоров и студентов Техасского университета A&M работает над усовершенствованием технологии поиска злоумышленников по отпечаткам пальцев, обнаруженным на месте преступления. Исследования выполняются на химическом факультете университета и после получения надёжных результатов будут на практике проверяться в правоохранительных органах Южного Техаса.

Учёные подобрали ряд веществ, которые при нанесении на поверхности предметов, связанных с преступлением, ускоряют чтение отпечатков пальцев и делают его более точным. Отпечатки, обработанные этими веществами, хорошо сканируются в зелёном свете.

Фактически речь может идти о нахождении следов, которые непригодны для считывания в качестве отпечатков пальцев традиционными методами. При этом поверхность не должна быть пористой или сильно абсорбирующей — в противном случае будет сложно определить, сколько времени прошло с тех пор, как эти следы были оставлены.

По утверждению учёных, если всё пойдёт так, как они предполагают, практика использования отпечатков пальцев может быть пересмотрена. Действие тех факторов, которые связаны с воздействием окружающей среды и обычно мешают снимать отпечатки пальцев на месте преступления, будет устранено. Университет уже представил Национальному институту юстиции свои предложения по улучшению традиционных методов снятия отпечатков пальцев. Нововведение будет тестироваться в Департаменте полиции округа Клеберг.

Помимо развития химических методов, сотрудники университета рассчитывают применить в своих разработках искусственный интеллект. Система, построенным по принципу нейронной сети, будет сравнивать отпечатки пальцев, найденные на месте преступления, с теми, что содержатся в базе данных. Нейронная сеть сможет работать с отпечатками низкого качества.

Для практической отработки результатов работы с искусственным интеллектом в дальнейшем будет создана новая база данных по тем, кто когда-либо находится в заключении в тюрьме округа. Искусственный интеллект будет сверять с этой базой отпечатки, получаемые на местах реальных преступлений.

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Передний край

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Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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