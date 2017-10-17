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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Мировой рынок электронных замков будет расти на 14% в год


17.10.2017

Объём продаж на мировом рынке электронных замков будет расти в среднем на 14% в год и к 2025 году превысит величину $3 млрд. Такой прогноз даёт исследовательская компания Persistence Market Research (PMR).

Самым большим региональным рынком для продаж электронных замков всё это время будет оставаться Северная Америка. Здесь объём продаж в 2025 году превысит $860 млн.

Количество преступлений против собственности в Северной Америке, по данным Министерства юстиции США, — порядка 9 млн в год. В результате в этой части света высок спрос на системы защиты, устанавливаемые на двери, — замки и охранные извещатели. В Северной Америке постоянно растёт число тех поставщиков данных систем, которые делают ставку на инновации. Системы контроля доступа, содержащие в своём составе электронные замки, размещаются в жилых домах, магазинах, офисах.

В Южной Америке также наблюдается значительный рост спроса на СКУД для коммерческих и жилых зданий. Мировые производители широко используют следующую стратегию: покупают местных производителей, выпускают новые продукты и тем самым утверждают своё присутствие в регионе.

Привлекательный для производителей и дистрибьюторов уровень прибыли установился в Европе. Здесь увеличение объёма продаж электронных замков также будет весьма заметным.

Рост числа европейских производителей, как мелких, так и крупных, оказывает, однако, давление на цены и способствует снижению стоимости электронных замков. Более того, как отмечают эксперты, отсутствие у потребителей знаний в области передовых технологий побуждает их приобретать менее сложные системы безопасности, что препятствует прогрессу в данной сфере.

Электронные защёлки останутся, как считают эксперты, наиболее популярным продуктом из разряда электронных замков. К 2025 году объём продаж для них составит $1,2 млрд. Однако электромагнитные замки продемонстрируют в этот же период наиболее быстрый рост.

Среди методов аутентификации, применяемых в электронных замках, быстрее других будет набирать популярность сканирование отпечатков пальцев.

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Передний край

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