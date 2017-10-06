Поставщики систем безопасности могут выгодно использовать YouTube

Для компании, работающей в сфере безопасности, ценным инструментом ведения бизнеса может стать сайт YouTube. И хотя возможности этого ресурса для усиления маркетинговой деятельности очевидны, его потенциал как средства поддержки других сторон деятельности компании используется в большинстве случаев очень слабо. Эксперты говорят об этом применительно к разным сферам деятельности, и безопасность здесь не имеет особых отличий от других отраслей.

Видеохостинговый сайт YouTube, принадлежащий компании Google, имеет в настоящее время более миллиарда пользователей. Каждую минуту на него добавляются видеоматериалы со средней продолжительностью 300 часов. Среди молодёжи в возрасте до 25 лет YouTube по популярности превосходит телевидение.

Половина всех просмотров контента на сайте YouTube выполняется в настоящее время с мобильных устройств. В этом случае речь не идёт о высоком качестве изображения, которое и в целом на сайте YouTube просто не воспринимаются аудиторией. Это облегчает использование данного ресурса для любой компании, избавляя её от необходимости вкладывать средства в получение изображения высокого качества.

В итоге стоимость производства видеороликов, которые могут сработать на пользу компании, невелика. Бесплатным является сам видеохостинг на сайте YouTube.

Самое перспективное использование сайта YouTube — это, безусловно, маркетинг. Помимо презентаций продуктов, интервью с топ-менеджерами и репортажей с отраслевых мероприятий, видеоролики могут охватывать другие аспекты деятельности компании. Это могут быть видеоэкскурсии по офису или производственным площадям, обзоры итогов деятельности за определённый период, материалы о повседневной жизни компании и многое другое. Открывается масса возможностей показать потенциальным клиентам и партнёрам как свой профессионализм, так и дружелюбие и коммуникабельность своих сотрудников.

С помощью видеороликов, размещаемых на сайте YouTube, можно вести набор персонала. Такие материалы можно посвятить отдельным департаментам, и это может стать хорошим способом привлечь в отдел кадров компании множество перспективных соискателей.

Новости компании тоже можно выпускать в форме видеороликов. С помощью видеороликов можно вести обучение сотрудников. Кроме того, сотрудники могут в форме видеофрагментов вести переписку. Обмен ссылками на YouTube может стать дополнением к корпоративной почте. В отдельных случаях обмен видеороликами может даже заменить командировки сотрудников.

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