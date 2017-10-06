 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Поставщики систем безопасности могут выгодно использовать YouTube


06.10.2017

Для компании, работающей в сфере безопасности, ценным инструментом ведения бизнеса может стать сайт YouTube. И хотя возможности этого ресурса для усиления маркетинговой деятельности очевидны, его потенциал как средства поддержки других сторон деятельности компании используется в большинстве случаев очень слабо. Эксперты говорят об этом применительно к разным сферам деятельности, и безопасность здесь не имеет особых отличий от других отраслей.

Видеохостинговый сайт YouTube, принадлежащий компании Google, имеет в настоящее время более миллиарда пользователей. Каждую минуту на него добавляются видеоматериалы со средней продолжительностью 300 часов. Среди молодёжи в возрасте до 25 лет YouTube по популярности превосходит телевидение.

Половина всех просмотров контента на сайте YouTube выполняется в настоящее время с мобильных устройств. В этом случае речь не идёт о высоком качестве изображения, которое и в целом на сайте YouTube просто не воспринимаются аудиторией. Это облегчает использование данного ресурса для любой компании, избавляя её от необходимости вкладывать средства в получение изображения высокого качества.

В итоге стоимость производства видеороликов, которые могут сработать на пользу компании, невелика. Бесплатным является сам видеохостинг на сайте YouTube.

Самое перспективное использование сайта YouTube — это, безусловно, маркетинг. Помимо презентаций продуктов, интервью с топ-менеджерами и репортажей с отраслевых мероприятий, видеоролики могут охватывать другие аспекты деятельности компании. Это могут быть видеоэкскурсии по офису или производственным площадям, обзоры итогов деятельности за определённый период, материалы о повседневной жизни компании и многое другое. Открывается масса возможностей показать потенциальным клиентам и партнёрам как свой профессионализм, так и дружелюбие и коммуникабельность своих сотрудников.

С помощью видеороликов, размещаемых на сайте YouTube, можно вести набор персонала. Такие материалы можно посвятить отдельным департаментам, и это может стать хорошим способом привлечь в отдел кадров компании множество перспективных соискателей.

Новости компании тоже можно выпускать в форме видеороликов. С помощью видеороликов можно вести обучение сотрудников. Кроме того, сотрудники могут в форме видеофрагментов вести переписку. Обмен ссылками на YouTube может стать дополнением к корпоративной почте. В отдельных случаях обмен видеороликами может даже заменить командировки сотрудников.

Количество показов: 82

Возврат к списку

Передний край

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Мультиформатные камеры видеонаблюдения Wisenet серии P

Face Detection — технология обнаружения лица человека
Face Detection - технология обнаружения лица человека
При настройке системы видеонаблюдения на автоматическую реакцию на тревожные события одним из наиболее эффективных инструментов может стать обнаружение лица человека в кадре. Компания Hanwha Techwin встраивает функцию Face Detection в выпускаемые ею камеры.

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Экономить рабочее время инсталлятора позволяет настройка угла обзора камеры видеонаблюдения через смартфон. Такая возможность реализована в новых IP-камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.


Hits 50600160
12908
Hosts 4554106
686
Visitors 8481790
1631

56

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582