 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Бороться с беспилотниками возле аэропортов непросто


04.10.2017

Защищать аэропорты от беспилотников не так просто, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на то, что регулирующие органы внимательно следят за развитием технологий перехвата беспилотных летательных аппаратов, их возможности ограничены. Арсенал доступных им средств сводится, в основном, к тому, чтобы обучать пилотов воздушных лайнеров, как им вести себя, и посылать полицейских разыскивать тех, кто запускает дроны возле аэропортов.

В США наблюдается множество случаев попадания беспилотника в поле зрения пилота. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) зафиксировало 1200 таких инцидентов в 2015 году и 1800 в 2016. В этом году их будет ещё больше.

Аэропорт Сан-Франциско — одна из тех воздушных гаваней, которая часто сталкивается с проблемой беспилотников. Администрация аэропорта постаралась выстроить систему обработки сообщений пилотов о дронах. Информация об их появлении как можно быстрее передаётся правоохранительным агентствам. Их задача — узнать, кто является оператором аппарата, и где он находится.

Сделать это, однако, нелегко. Самолёт при подлёте к аэропорту проходит над множеством городов и округов, а также над бухтой. Здесь трудно уловить, откуда взялся беспилотник и куда улетит.

FAA запрещает стрелять по дронам, находящимся в воздухе, потому что это может причинить ещё больше вреда. Поэтому аэропорт Сан-Франциско делает ставку на другое, например на то, чтобы наносить на карту известные траектории беспилотников и устанавливать их типичные маршруты.

По словам представителей администрации, аэропорт Сан-Франциско ещё далёк от принятия решения о том, какую «противодроновую» технологию использовать. Один из вариантов — приспосабливать для этого имеющиеся у аэропорта радары и камеры.

Чтобы как-то содействовать разрешению проблемы, FAA и две ассоциации, одна из которых объединяет коммерческих операторов дронов, другая — любителей, начали кампанию по обучению операторов беспилотников. «Оператор дрона должен понимать, что как только его аппарат взлетел, он становится пилотом, отвечающим за безопасность полёта, точно так же, как пилот управляемого самолёта», — подчёркивают представители FAA.

Количество показов: 90

Возврат к списку

Передний край

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Мультиформатные камеры видеонаблюдения Wisenet серии P

Автосопровождение объекта — свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Автосопровождение объекта - свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.

Исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
Lens Distortion Correction - исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
В новых телекамерах компании Hanwha Techwin реализована функция Lens Distortion Correction. Она выполняет коррекцию искажений, которые вносит в изображение широкоугольный объектив. Это улучшает восприятие картинки оператором и повышает эффективность его работы.

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.

Цветное изображение при низкой освещённости
Цветное изображение при низкой освещённости в камерах видеонаблюдения на чипсете Wisenet 5
Новые камеры видеонаблюдения Wisenet X обеспечивают цветное изображение даже при низкой освещённости. Это обусловлено тем, что новый чипсет Wisenet 5, который применяется в данных телекамерах, строится по принципу «система на кристалле» и потому позволяет более эффективно фиксировать свет, падающий на матрицу.

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.


Hits 50549328
6898
Hosts 4551447
598
Visitors 8475174
1288

43

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582