Бороться с беспилотниками возле аэропортов непросто

Защищать аэропорты от беспилотников не так просто, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на то, что регулирующие органы внимательно следят за развитием технологий перехвата беспилотных летательных аппаратов, их возможности ограничены. Арсенал доступных им средств сводится, в основном, к тому, чтобы обучать пилотов воздушных лайнеров, как им вести себя, и посылать полицейских разыскивать тех, кто запускает дроны возле аэропортов.

В США наблюдается множество случаев попадания беспилотника в поле зрения пилота. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) зафиксировало 1200 таких инцидентов в 2015 году и 1800 в 2016. В этом году их будет ещё больше.

Аэропорт Сан-Франциско — одна из тех воздушных гаваней, которая часто сталкивается с проблемой беспилотников. Администрация аэропорта постаралась выстроить систему обработки сообщений пилотов о дронах. Информация об их появлении как можно быстрее передаётся правоохранительным агентствам. Их задача — узнать, кто является оператором аппарата, и где он находится.

Сделать это, однако, нелегко. Самолёт при подлёте к аэропорту проходит над множеством городов и округов, а также над бухтой. Здесь трудно уловить, откуда взялся беспилотник и куда улетит.

FAA запрещает стрелять по дронам, находящимся в воздухе, потому что это может причинить ещё больше вреда. Поэтому аэропорт Сан-Франциско делает ставку на другое, например на то, чтобы наносить на карту известные траектории беспилотников и устанавливать их типичные маршруты.

По словам представителей администрации, аэропорт Сан-Франциско ещё далёк от принятия решения о том, какую «противодроновую» технологию использовать. Один из вариантов — приспосабливать для этого имеющиеся у аэропорта радары и камеры.

Чтобы как-то содействовать разрешению проблемы, FAA и две ассоциации, одна из которых объединяет коммерческих операторов дронов, другая — любителей, начали кампанию по обучению операторов беспилотников. «Оператор дрона должен понимать, что как только его аппарат взлетел, он становится пилотом, отвечающим за безопасность полёта, точно так же, как пилот управляемого самолёта», — подчёркивают представители FAA.

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