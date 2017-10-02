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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Потери в розничной торговле возобновили рост


02.10.2017

После снижения в течение двух лет потери в торговле снова начали расти. В 2016 году они составили $48,9 млрд, что на $3 млрд больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в «Национальном обзоре по безопасности розничной торговли», который подготовили Национальная федерация ритейлеров США и Университет Флориды. В проведённом ими исследовании приняли участие 83 специалиста по предотвращению потерь в сфере розничной торговли.

Средние потери запасов составляют теперь 1,44% в год, в то время как за два гола до этого данная величина составляла 1,38%, что было наименьшим показателем за историю «Национального обзора». Кроме того, 23% респондентов сообщили о сокращении запасов из-за потерь на 2% и более. Такое изменение не является драматичным, однако эксперты увидели в нём смену тенденции. После снижения уровня потерь, которое длилось два года, возобновился рост.

Гораздо сильнее беспокоит исследователей другое: две трети профессионалов по безопасности ритейла сообщают, что их бюджеты не растут либо даже сокращаются. «Это худший из возможных сценариев — потери растут, а инструменты противодействия им не развиваются, и расходы на борьбу с потерями снижаются», — указывают авторы.

Есть в отчёте и светлые для ритейлеров моменты. Средняя цена потерь на один инцидент, связанный с кражей товаров из торгового зала, удвоилась и составляет теперь $798,48. Исследователи трактуют это как возрастание порога совершения преступления, что может означать некоторую декриминализацию данной сферы.

Несмотря на то, что в магазинах широко применяются системы безопасности, они не заменяют персонал в зале в вопросе сдерживания воров. Исследователи указывают, что большое число сотрудников в зале — лучший способ такого сдерживания. В прежние годы покупателя встречали словами: «Могу я вам чем-то помочь?» Сейчас он, бродя по большому торговому залу, заставленному коробками, может вообще не увидеть никого из персонала.

По мнению авторов отчёта, на руководителях предприятий ритейла лежит обязанность осознать ситуацию и предпринять конкретные шаги по снижению потерь в торговле. Иначе они, скорее всего, продолжат расти.

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