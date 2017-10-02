Для распознавания лиц импульсная нейронная сеть лучше, чем свёрточная

Когда система видеонаблюдения производит захват лица на изображении, ПО BrainChip Studio с помощью механизма нейронной сети строит модель этого лица. После обнаружения следующего лица ПО сравнит две нейронных модели и примет решение о том, один это человек или разные. Находя одно и то же лицо многократно, система отследит перемещение человека.

Искусственная нейронная сеть по принципу работы подобна головному мозгу человека, в котором по нейронам передаются биоэлектрические сигналы. Нейроны соединяются между собой в узлах, именуемых синапсами. Процесс обучения искусственной нейронной сети состоит в том, что меняются критерии, по которым тот или иной сигнал проходит через определённый синапс либо гасится в нём.

В отличие от других разработчиков, специалисты компании используют не свёрточные нейронные сети, а импульсные, которые, лучше копируют принципы работы головного мозга человека. Если в импульсной сети через синапс многократно проходит один и тот же сигнал, эта связь усиливается, а прочие сигналы воспринимаются как шум и постепенно всё надёжней подавляются. Импульсная нейронная сеть способна, как и человек, увидев что-либо один раз, запомнить это навсегда.

Именно в этом состоит превосходство продукта, разработанного специалистами компании. Компьютерная программа, работающая по принципу свёрточной нейронной сети, имеет дело с базами данных и должна обучаться в течение дней и недель. Импульсная нейронная сеть не требует больших вычислительных мощностей и, к тому же, может «понимать» что-то сразу.

Преимущество нейронной сети состоит ещё и в том, что она может отслеживать не только лица, но и другие объекты. Например, имея фото подозреваемого, можно научить нейронную сеть отслеживать его по футболке, в которую он одет на этом фото. Сеть сможет найти его на разных кадрах и, следовательно, проследить, куда он ходил и с кем общался.

Новое ПО, по утверждению разработчиков, успешно распознаёт лица на изображении низкого разрешения, на котором лицо занимает участок всего лишь 24х24 пикселей. Кроме того, освещение может быть при этом достаточно плохим.

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