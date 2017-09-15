При внедрении СКУД нужна разъяснительная работа с сотрудниками

Сотрудники организации, в которой в один прекрасный день вдруг появляется система контроля и управления доступом (СКУД), могут быть этим недовольны. В отличие от системы видеонаблюдения и ОПС, системы контроля доступа непосредственно вмешиваются в повседневную деятельность людей, у которых появляется необходимость систематически преодолевать точки доступа.

Эксперты отмечают, что процесс привыкания к этому вмешательству является важным элементом внедрения норм безопасности в корпоративную культуру. Специалистам по безопасности и администрации организации-заказчика стоит продумывать меры, которые позволят людям лучше адаптироваться к появлению СКУД.

В первую очередь, людям надо объяснить, зачем СКУД нужна. Важность мер безопасности может быть кому-то не очевидна. Как минимум одно мероприятие, дающее всем представление о значении СКУД, должно состояться до её ввода в действие, ещё одно — сразу после того, как система заработает.

Такие элементы системы контроля доступа, как турникеты, могут быть просто опасны, если ими пользоваться неосторожно. Следует позаботиться о том, чтобы все сотрудники знали это и прошли небольшой ликбез на данную тему.

С установкой турникетов на входе в здание и считывателей на внутренних дверях администрации удобно связать усиление контроля рабочего времени. Многие будут недовольны и встретят это в штыки. Людям можно пояснить, что электронный контроль их прихода и перемещений по зданию приводит учёт рабочего времени к единым правилам и снижает роль субъективных факторов в отношениях между начальником и подчинёнными.

Сотрудники не сразу привыкнут постоянно носить с собой карточки или иные идентификаторы. Службе безопасности стоит подстраховать их в этот период и быть готовой в случае чего приходить им на помощь.

За несколько дней до введения СКУД в действие полезно организовать встречу сотрудников с менеджером из компании, поставившей заказчику систему. Он может не только рассказать о её правильном использовании, но и пояснить людям, какие дополнительные удобства они получили благодаря тому, что начальство выбрало именно этот продукт. Сам менеджер, несомненно, получит от встречи удовольствие — это будет тот редкий случай, когда никому ничего не надо пытаться продать.

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