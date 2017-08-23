 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Умная телекамера может различать членов семьи, животных и вторгшихся грабителей


23.08.2017

Компания Nest разработала камеру видеонаблюдения для дома, в которой распознавание лиц будет использоваться на качественно новом уровне. ПО, применяемое в камере, сможет различать членов семьи, домашних животных и вторгшихся в жилище грабителей.

Камера получает 8-мегапиксельное изображение, для рассматривания которого в ней применяется 12-кратный цифровой зум. С помощью специального приложения выделяются лица в кадре, после чего камера проверяет, что это — человек, а не домашнее животное, и не тень на стене. Затем пользователю посылается уведомление, к которому прикреплено фото лица, найденного в кадре.

Если пользователь решает посмотреть, что же случилось, то ему показывается «картинка в картинке». На общем плане выводится вид комнаты в пределах 130°, на врезке — найденное лицо, с отслеживанием его перемещений.

С помощью механизмов распознавания лиц камера учится идентифицировать, классифицировать и различать людей. Это позволяет использовать её и для удалённого контроля детей или пожилых людей, и для охраны дома от незваных гостей.

Через приложение Nest Aware, подписка на которое стоит $10 в месяц, пользователь может вводить имя для определённого лица. В следующий раз, когда это лицо будет обнаружено, смартфон известит владельца, назвав найденного человека по имени.

Два мощных светодиода, излучающих на длине волны 940 нм, обеспечивают ИК-подсветку. В камере применяется 128-битное шифрование по стандарту AES. Предшественником новинки является камера для помещения Nest Cam, имеющая 3-мегапиксельную матрицу и 8-кратный цифровой зум.

Эксперты положительно отреагировали на появление новой разработки. Ожидается, что искусственный интеллект в ближайшем будущем станет играть в охранном видеонаблюдении большую роль, и в камере Nest Cam IQ видят одно из ранних его проявлений.

Компания Google приобрела компанию Nest за $3,2 млрд в 2014 году. Однако в 2015 году основатели компании Google переименовали её в Alphabet. После этого и Google, и Nest стали подразделениями компании Alphabet. Сотрудничество двух подразделений позволило применить в новой камере передовые алгоритмы распознавания лиц.

Количество показов: 61

Возврат к списку

Передний край

ДРОНЫ: НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Обзор технологий обнаружения и обезвреживания БПЛА. Бум беспилотных летательных аппаратов затронул и индустрию безопасности. Вполне возможно, что вскоре появится спрос на решения по организации «малой противовоздушной обороны» объектов.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.



Hits 49662696
15848
Hosts 4501754
925
Visitors 8356492
1967

60

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582