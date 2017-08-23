Умная телекамера может различать членов семьи, животных и вторгшихся грабителей

Компания Nest разработала камеру видеонаблюдения для дома, в которой распознавание лиц будет использоваться на качественно новом уровне. ПО, применяемое в камере, сможет различать членов семьи, домашних животных и вторгшихся в жилище грабителей.

Камера получает 8-мегапиксельное изображение, для рассматривания которого в ней применяется 12-кратный цифровой зум. С помощью специального приложения выделяются лица в кадре, после чего камера проверяет, что это — человек, а не домашнее животное, и не тень на стене. Затем пользователю посылается уведомление, к которому прикреплено фото лица, найденного в кадре.

Если пользователь решает посмотреть, что же случилось, то ему показывается «картинка в картинке». На общем плане выводится вид комнаты в пределах 130°, на врезке — найденное лицо, с отслеживанием его перемещений.

С помощью механизмов распознавания лиц камера учится идентифицировать, классифицировать и различать людей. Это позволяет использовать её и для удалённого контроля детей или пожилых людей, и для охраны дома от незваных гостей.

Через приложение Nest Aware, подписка на которое стоит $10 в месяц, пользователь может вводить имя для определённого лица. В следующий раз, когда это лицо будет обнаружено, смартфон известит владельца, назвав найденного человека по имени.

Два мощных светодиода, излучающих на длине волны 940 нм, обеспечивают ИК-подсветку. В камере применяется 128-битное шифрование по стандарту AES. Предшественником новинки является камера для помещения Nest Cam, имеющая 3-мегапиксельную матрицу и 8-кратный цифровой зум.

Эксперты положительно отреагировали на появление новой разработки. Ожидается, что искусственный интеллект в ближайшем будущем станет играть в охранном видеонаблюдении большую роль, и в камере Nest Cam IQ видят одно из ранних его проявлений.

Компания Google приобрела компанию Nest за $3,2 млрд в 2014 году. Однако в 2015 году основатели компании Google переименовали её в Alphabet. После этого и Google, и Nest стали подразделениями компании Alphabet. Сотрудничество двух подразделений позволило применить в новой камере передовые алгоритмы распознавания лиц.

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