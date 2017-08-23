В пожарной безопасности не решены вопросы обучения персонала

В пожарной отрасли Европы наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров. К такому выводу пришли специалисты из компании Hochiki Europe по результатам проведённого ими исследования. На вопросы представителей компании ответили сотни инсталляторов пожарных систем и средств оповещения о чрезвычайных ситуациях.

С утверждением о том, что пожарная отрасль в целом не справляется с задачами подготовки собственных кадров, согласились 95% опрошенных. Только у 39% респондентов их собственная компания предлагает курсы обучения или повышения квалификации. И лишь 17% сообщили, что их работодатель предлагает программу целевого завершения высшего образования для выпускников университетов.

Данная ситуация является, по мнению экспертов, отражением общего положения дел в строительной индустрии, для которой сфера пожарной безопасности является смеженной. Специалисты, проводившие исследование, отмечают, что недостаток подготовленных кадров имеется в пожарной отрасли уже целый ряд лет, однако отрасль не делает ничего, чтобы исправить ситуацию.

Исследование выявило отсутствие энтузиазма у выпускников школ по поводу пожарной индустрии как возможного места для карьеры. Около 78% опрошенных полагают, что молодые люди знают слишком мало о том, что за работа может ждать их в этой отрасли. Кроме того, 68% респондентов полагают, что молодёжь не рассматривает работу в пожарной сфере как желаемую область для приложения своих сил. Отрасль несёт ответственность за то, чтобы изменить эти представления и повысить престиж сферы пожарной безопасности.

По мнению специалистов, компании должны напрямую работать со школами и университетами. Какие бы курсы повышения квалификации для уже сложившихся профессионалов ни создавались, они сами по себе не решат кадровый вопрос. Чтобы обеспечить планомерное развитие отрасли, важно работать с теми, кто только выбирает жизненный путь. И хотя подобное можно сказать о большинстве сфер деятельности, ясно, что, по крайней мере, в сфере пожарной безопасности Европы данный вопрос стоит очень остро.

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