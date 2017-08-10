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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Растёт популярность систем охранной сигнализации для самостоятельной установки


10.08.2017

Рынок домашних систем охранной сигнализации для самостоятельной установки (Do-It-Yourself — DIY) находится на ранней стадии развития и быстро завоёвывает позиции. Его объём будет расти ежегодно более чем на 20% в период с 2017 по 2021 год. Такой прогноз даёт исследовательская компания IHS Markit.

У систем для самостоятельной установки есть несколько преимуществ перед профессиональными. Поскольку пользователь ставит их сам, такие системы отличаются низкой ценой инсталляции. При этом от человека, который занимается установкой системы, требуются лишь базовые технические знания.

Мониторинг домашней системы охранной сигнализации чаще всего выполняется пользователем самостоятельно, через приложение на смартфоне. Это означает, что он не заключает никакого контракта на мониторинг со сторонней организацией.

Хорошо подходит DIY-система для тех, кто обитает в съёмном жилье. Когда эти люди переезжают на другую квартиру, они берут систему охранной сигнализации с собой, самостоятельно сняв её и установив на новом месте.

В числе факторов, сдерживающих распространение систем для самостоятельной установки, называют всё-таки имеющееся у многих нежелание самим возиться с какой-либо техникой. Кроме того, ценность охранной сигнализации — в быстром реагировании на тревоги, а это — удел профессионалов.

Сдерживает рост рынка систем охранной сигнализации для самостоятельной установки и тот факт, что они покупаются только для домашнего использования и не воспринимаются коммерческим рынком. В немалой степени это связано с тем, что риски в коммерческом секторе — выше. Ещё одна причина не приобретать DIY-системы состоит в том, что страховать защищённую ими недвижимость зачастую приходится по более высоким тарифам.

Тем не менее, вышеприведённые цифры говорят, что системы для самостоятельной установки в ближайшие годы будут оказывать существенное давление на профессиональный рынок. Многим интеграторам придётся гибко встраивать их в свой пакет предложений. В ход пойдут скидки на удалённый мониторинг таких систем, поддержка отдельных DIY-продуктов в составе более сложных комплексов безопасности и другие приёмы.

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