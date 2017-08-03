Блокировка разговоров по мобильному телефону за рулём

Японская компания Nissan, производитель автомобилей, разработала новую концепцию недопущения разговоров водителя по мобильному телефону во время езды. Она представила изделие под названием Nissan Signal Shield («Щит для сигнала от Nissan»), которое имеет в своём составе металлическую коробку, не пропускающую электромагнитное излучение.

Если положить мобильный телефон в эту коробку и закрыть крышку, разговаривать по нему будет нельзя. Весь сигнал сотовой связи, приходящий в телефон и исходящий из него, блокируется. Пресекается также связь по сетям Bluetooth and Wi-Fi. Если же водитель захочет в дороге послушать музыку или иную запись, которая хранится у него в смартфоне, он может подключить его через порт USB к имеющемуся в автомобиле музыкальному центру.

Задача новой разработки очевидна — устранить помехи, негативно влияющие на внимание и сосредоточенность водителя. Число тех, кто за рулём говорит по мобильнику или читает и пишет СМС-сообщения, крайне велико. Однако и для тех, кто разумно воздерживается от этого, источником серьёзных помех являются звонки, даже те, которые они не принимают, а также сигналы от приходящих СМС и различных уведомлений. Как правило, человек реагирует на них, даже если в данный момент не собирается отвечать.

Исследование, проведённое в 2014 году американским Университетом Коннектикута, показало, что 98% опрошенных водителей поддерживает идею о том, что писать СМС во время езды — опасно. В то же время, 74% респондентов признались, что делают это. При этом 30% отнесли себя к тем, для кого всегда быть на связи — это образ жизни. Они уверены: написание СМС не влияет на качество их вождения.

В ходе другого исследования, проведённого в британском Университете Ноттингем Трент, проверялось очевидное утверждение о том, что отвлекаться на свой телефон за рулём более склоны молодые водители. Делают что-либо в своём смартфоне на ходу во время управления автомобилем 49% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. Специалисты, в свою очередь, отмечают, что те, для кого систематическая проверка новых сообщений в смартфоне вошла в привычку, могут не осознавать, насколько часто делают это.

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