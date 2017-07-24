Рынок умного дома всё ещё находится на ранней стадии развития

Рынок умного дома пока ещё не стал массовым и находится на ранней стадии своего развития. В США, Великобритании и Австралии лишь 10% семейств имеют умные домашние устройства. Таковы результаты исследования, которое провела компания Gartner. Её специалисты опросили около 10 тысяч респондентов.

Системы мониторинга жилища имеются в вышеупомянутых странах у 11% семей, системы поддержания здоровья — также у 11%, домашней автоматизации и управления энергоснабжением — у 9%. Распространённость этих систем выше в США, где они начали применяться раньше.

При этом менее половины опрошенных получают на постоянной основе услуги мониторинга жилища или управления энергоснабжением. При этом большинство из тех, кто получает такие услуги, делает это бесплатно. Всё это означает, что рынок пока ещё не дал поставщикам данных услуг возможности перестроить свои бизнес-модели так, чтобы получать постоянный повремённый доход за обслуживание систем умного дома.

Три четверти респондентов заявили, что им больше нравится вручную задавать необходимую температуру в комнатах и регулировать освещение. Лишь четверть опрошенных предпочитает, чтобы это делала автоматизированная система. Кроме того, 58% респондентов указали, что им больше по душе отдельные, независимо работающие устройства, не объединённые в общую систему с другими.

Исследование установило также, что пользователи начинают видеть преимущества использования единого приложения для интеграции своих домашних устройств. В пользу этого высказались 55% опрошенных. Многие выступают за то, чтобы продукты и услуги для умного дома были сертифицированы каким-либо брендом. Эту идею поддерживают 58% респондентов.

Специалисты, проводившие исследование, отмечают, что профессионалам, работающим на рынке, следует фокусировать внимание на реальной пользе умного дома. Необходимо вникать в то, как передовые умные технологии могут помочь людям решить их повседневные задачи, а не спешить угодить тем, кто фактически просто собирает дома коллекцию новомодных девайсов.

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