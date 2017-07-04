Рынок систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами к 2024 году достигнет объёма $1,85 млрд

Объём продаж на мировом рынке систем борьбы с беспилотниками к 2024 году достигнет $1,85 млрд. Такой прогноз дают исследователи из компании Grand View Research. Этот новый сегмент индустрии безопасности быстро развивается вслед за бурным распространением самих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В нём представлены и дроны-охотники, вооружённые базуками для выстреливания сетки, и электромагнитные щиты, и выжигающие лучи, и многое другое. Мир систем борьбы с беспилотниками, едва зародившись, успел стать весьма разнообразным, возможно, потому, что у представленных на нём технологий ещё не было времени посоревноваться между собой.

Проникновение беспилотников в разные сферы жизни порождает опасения относительно связанных с ними угроз. Эти угрозы нарастают по мере того, как беспилотники становятся быстрее, подвижнее, меньше и, самое главное, дешевле. Обнаружение и нейтрализация чужих аппаратов превращается в жизненную необходимость.

Отдельный участок рынка «противодроновых» средств составят электромагнитные системы. Их производство станет, как считают исследователи, наиболее прибыльным видом деятельности в сфере противодействия беспилотникам. Подавление связи между аппаратом и точкой, из которой им управляют, представляется на данном этапе наиболее эффективным способом борьбы с летающей опасностью.

Особое значение защита от дронов имеет для аэропортов, электростанций и других важных объектов. В связи с этим многие производители беспилотников уже стали в прошивку своих продуктов закладывать параметры бесполётных зон. Объекты, для которых отсутствие любых беспилотников в небе имеет жизненное значение, дадут важнейшую составляющую формирующегося спроса на средства защиты от летательных аппаратов.

Количественно среди дронов в небе преобладают небольшие аппараты, рассчитанные на частного пользователя и предназначенные, главным образом, для отдыха и развлечений. Это — наиболее хаотичная и неуправляемая часть мира беспилотников. Обнаруживать «воздушную мелочь» придётся не только визуальными или радиолокационными методами, но и по звукам, издаваемым ею в полёте.

Количество показов: 86

