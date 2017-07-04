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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Рынок систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами к 2024 году достигнет объёма $1,85 млрд


04.07.2017

Объём продаж на мировом рынке систем борьбы с беспилотниками к 2024 году достигнет $1,85 млрд. Такой прогноз дают исследователи из компании Grand View Research. Этот новый сегмент индустрии безопасности быстро развивается вслед за бурным распространением самих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В нём представлены и дроны-охотники, вооружённые базуками для выстреливания сетки, и электромагнитные щиты, и выжигающие лучи, и многое другое. Мир систем борьбы с беспилотниками, едва зародившись, успел стать весьма разнообразным, возможно, потому, что у представленных на нём технологий ещё не было времени посоревноваться между собой.

Проникновение беспилотников в разные сферы жизни порождает опасения относительно связанных с ними угроз. Эти угрозы нарастают по мере того, как беспилотники становятся быстрее, подвижнее, меньше и, самое главное, дешевле. Обнаружение и нейтрализация чужих аппаратов превращается в жизненную необходимость.

Отдельный участок рынка «противодроновых» средств составят электромагнитные системы. Их производство станет, как считают исследователи, наиболее прибыльным видом деятельности в сфере противодействия беспилотникам. Подавление связи между аппаратом и точкой, из которой им управляют, представляется на данном этапе наиболее эффективным способом борьбы с летающей опасностью.

Особое значение защита от дронов имеет для аэропортов, электростанций и других важных объектов. В связи с этим многие производители беспилотников уже стали в прошивку своих продуктов закладывать параметры бесполётных зон. Объекты, для которых отсутствие любых беспилотников в небе имеет жизненное значение, дадут важнейшую составляющую формирующегося спроса на средства защиты от летательных аппаратов.

Количественно среди дронов в небе преобладают небольшие аппараты, рассчитанные на частного пользователя и предназначенные, главным образом, для отдыха и развлечений. Это — наиболее хаотичная и неуправляемая часть мира беспилотников. Обнаруживать «воздушную мелочь» придётся не только визуальными или радиолокационными методами, но и по звукам, издаваемым ею в полёте.

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Передний край

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

ДРОНЫ: НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Обзор технологий обнаружения и обезвреживания БПЛА. Бум беспилотных летательных аппаратов затронул и индустрию безопасности. Вполне возможно, что вскоре появится спрос на решения по организации «малой противовоздушной обороны» объектов.

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Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.

3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
Готовые 3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения в концепции BIM разработаны для каждой камеры от компании Hanwha Techwin. Они позволяют подбирать расположение камер, их поворот, угол обзора и другие параметры.

Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.


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