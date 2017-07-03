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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Events

Риэлторы оплатят полицейским приобретение нательных камер


03.07.2017

Возрастающий интерес правоохранителей к нательным камерам ограничивается лишь возможностями бюджета. Однако даже в «бедных» муниципалитетах внедрение бодикамов становится вполне реальным, если в сборе средств участвует местное бизнес-сообщество.

Бум нательных камер в США в самом разгаре: полицейские подразделения напирают на муниципальные власти, и те, в свою очередь, ищут источники финансирования. Новостные ленты пестрят сообщениями о внедрении бодикамов — в свою очередь, правозащитники уже вовсю трубят о том, что вся эта затея с камерами обходится налогоплательщикам в громадные деньги. Совершенно очевидно, что экономическую составляющую внедрения нательных камер подсчитать весьма сложно. Например, прикинуть затраты, связанные с временным отстранением полицейских от службы во время расследований инцидентов и проверки поступивших жалоб.

Пока чётко прописанные технико-экономические обоснования «провисают», в первую очередь камерами обзаводятся более «богатые» муниципалитеты — мегаполисы, столицы штатов, промышленные центры и города, традиционно привлекательные для туристов. Поселения северо-западной части штата Оклахома ни к одной из этих категорий не относятся, и лишь немногие из местных полицейских постоянно носят на себе видеорегистраторы. Руководство полицейских подразделений, трезво оценивая бюджетные возможности, не рассчитывало в ближайшем будущем на интенсивное внедрение нательные камер.

И здесь на помощь правоохранителям пришёл местный бизнес в лице региональной ассоциации риэлторов. Причины того, что торговцы недвижимостью заинтересованы в поддержании правопорядка и стабильности обстановки на территориях, вполне ясны: в Штатах цена объекта недвижимости напрямую зависит от его социального окружения. Поставив себе целью собрать 65 тысяч долларов на приобретение нательных камер, ассоциация за полгода смогла обеспечить свыше трети этой суммы за счёт добровольных взносов. В летнее время приток средств интенсифицировался за счёт публичных мероприятий, доход от проведения которых направляется на те же цели — в частности, в одну из июньских суббот в Оуквуде был проведён массовый турнир по доджболу (эта популярная в США игра также известна под названием «вышибалы»).

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