Карманный беспилотник Snipe для круглосуточного видеонаблюдения

Американская компания AeroVironment выпустила на рынок наноквадрокоптер Snipe («Кулик») — 140-граммовый БПЛА военного и гражданского применения, способный выполнять задачи мобильного видеонаблюдения и тактической разведки.

В 140 граммов полётного веса входит, помимо собственно дрона, и перезаряжаемая батарея питания, на которой аппарат способен продержаться в воздухе около 15 минут, перемещаясь со скоростью до 35 км/ч в радиусе одного километра от управляющего блока. Время приведения дрона в полную боеготовность составляет не более 60 секунд с момента выемки аппарата из входящего в комплект поставки жёсткого футляра. Запуск аппарата в воздух осуществляется с ладони пользователя. В поставляемом с устройством комплекте также предусмотрены запасные лопасти и второй аккумулятор.

Управление дроном осуществляется по радиоканалу УКВ (программно-управляемое радио SDR) с планшета особо прочной конструкции. При потере управляющего сигнала аппарат запрограммирован на автоматическое возвращение к месту расположения оператора.

В конструкцию беспилотника встроены камеры ночного видения — электронно-оптическая и инфракрасная — каждая из которых обладает возможностью регулировки угла наклона.

Snipe является одним из самых тихих промышленно выпускаемых дронов: на высоте тридцати метров звук винтов аппарата практически неразличим человеческим ухом. А ещё один рекорд, поставленный нанодроном Snipe, относится к сроку подготовки операторов. Научиться уверенно управлять устройством возможно лишь за четыре часа.

Продажи аппарата военным заказчикам стартовали в апреле 2017 года, когда американской правительственной организации была отгружена партия из двадцати устройств. Со второго полугодия планируется начать поставки гражданским структурам (полиции, экстренным службам и т.п.), а также частным лицам. По американским законам аппараты нулевого класса (полётным весом до 25 килограммов) не подлежат регистрации, поэтому новинка может оказаться востребованной и любительскими пользователями.

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