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В ритейле наблюдается рост киберпреступности и насилия в отношении персонала


15.05.2017

Общий объём потерь в британском ритейле растёт. Он достиг величины £660 млн ($850 млн) за 2015-2016 финансовый год, в то время, как годом ранее составлял £613 млн. Такие данные содержатся в «Обзоре преступности от BRC», который подготовил Британский консорциум предприятий розничной торговли (British Retail Consortium).

Значительно увеличилось число инцидентов, связанных с насилием над персоналом предприятий розничной торговли. За год оно выросло на 41% — с 41 до 51 случая.

Тенденция, связанная с усилением угроз информационной безопасности, не обошла стороной и ритейл. В Великобритании 53% актов мошенничества в розничной торговле совершаются онлайновым способом. Потери из-за применения схем фишинга и других видов киберобмана составили за год £100 млн.

«Эти данные отражают очень тревожную тенденцию, — говорит глава консорциума BRC Хелен Дикинсон. — Нападения на сотрудников предприятий розничной торговли столь же недопустимы, сколь и обман покупателей».

«Остановить эту волну позволит более тесное сотрудничество между самими ритейлерами, правительством, правоохранителями и частными компаниями из сферы безопасности, — отмечает Хелен Дикинсон. — Необходимо поднять на новую высоту стандарты безопасности в отрасли и чётко придерживаться установленной политики по их воплощению в жизнь».

Несмотря на рост числа преступных актов, совершаемых в киберсфере, общее лидерство в британском ритейле сохраняет «классическое» воровство из торговых залов. На его долю приходится 75% числа инцидентов и 66% общего объёма потерь, то есть £438 млн.

Эксперты указывают два фактора, которые способствуют росту объёма потерь в ритейле. Один из них — сокращение финансирования полиции. Более половины ритейлеров (56%) считают, что полиция работает плохо или очень плохо. Годом ранее такого мнения придерживались 43% опрошенных.

Второй фактор — усиление организованных преступных групп. Они координируют целые кампании по краже алкоголя и других дорогих товаров в больших объёмах, мошенничеству с банкоматами и выкатыванию тележек с покупками через кассу без оплаты.

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